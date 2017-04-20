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Кандидат в президенты Франции от партии "Республиканцы" Франсуа Фийон уверен, что Россия никогда не оставит Крым, передает РИА Новости со ссылкой на газету Figaro.

"Бесполезно упрямиться и говорить о том, что Россия должна уйти из Крыма, этого никогда не произойдет", — заявил политик.

Он также выразил уверенность в том, что "Крым русский с исторической, культурной и лингвистической точек зрения".

Фийон добавил, что крымский вопрос можно урегулировать посредством специальной международной конференции под эгидой ООН.

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Напомним, что воссоединение Крыма с Россией произошло в марте 2014 года по итогам проведенного референдума, в ходе которого 96,77% избирателей полуострова и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ.

Референдум прошел на фоне нестабильности на Украине, пережившей государственный переворот. Официальный Киев считает Крымский полуостров своей территорией, находящейся под оккупацией РФ.