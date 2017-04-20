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Президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы граждан России. Этот документ вступает в силу в четверг, 20 апреля. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

В документе сказано, что с региональными властями будут согласовывать сроки проведения сборов. А вот сроки "проверочных сборов" будет определять Минобороны. Максимальный срок проведения военных сборов составляет два месяца.

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Россияне будут проходить эти сборы в Вооруженных силах, в органах государственной охраны и органах Федеральной службы безопасности.