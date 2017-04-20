Фото: администрация Алтайского края

Более 500 человек из шести стран мира и 39 регионов России подали заявку на участие в IX международном молодежном управленческом форуме "Алтай. Точки Роста", который пройдет с 4 по 10 июня 2017 года в городе-курорте Белокуриха и ТРК "Сибирское подворье". Об этом в четверг, 20 апреля, в ходе пресс-конференции сообщил вице-премьер правительства Алтайского края Андрей Щукин.

Он напомнил, что был гостем форума несколько лет назад еще в качестве депутата АКЗС. В этом году, как надеется Андрей Щукин, на форум АТР должен приехать полпред президента в СФО Сергей Меняйло, губернатор Александр Карлин, а также депутаты Госдумы и члены Совета Федерации.

В этом году форум посвятят теме "Экологическое развитие территории", а само мероприятие будет приурочено ко Всемирному фестивалю молодежи и студентов, который состоится осенью этого года в Сочи.

Как сообщила руководитель форума "Алтай. Точки Роста" Валентина Байбородова, образовательная программа в этом году традиционно включает четыре направления: "Ты — предприниматель", "Менеджмент", "Социальные технологии" и "Творчество" , в рамках которых будут работать 22 площадки. Как пошутил Андрей Щукин, нужно ввести еще одну. В частности, представитель краевого правительства предложил организовать конкурс на самую лучшую и смешную расшифровку аббревиатуры "АТР".

"В этом году будут новые площадки: "Спортивный менеджмент", которая объединит молодых руководителей и менеджеров федераций, а также тренеров. Свое участие уже подтвердила олимпийская чемпионка Татьяна Лебедева. Также приглашение отправлено в Министерство спорта страны", — отметила Валентина Байбородова.

Также будет открыта площадка для учителей, а в преддверии Года театра возобновится работа театральной площадки. Как и в прошлые годы, молодые и начинающие предприниматели смогут на форуме получить грантовую поддержку на общую сумму 2 миллиона рублей.

Кроме того, на форуме пройдут показательные выступления борцов, а также около 15 команд будут соревноваться на гастрономическом фестивале национальных кухонь мира. Лучшие повара из восьми стран мира продемонстрируют свое кулинарное мастерство, создавая изысканные блюда из алтайских продуктов. Свое участие в этом конкурсе уже подтвердили несколько маститых поваров из Москвы.