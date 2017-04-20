Волна опубликования доходов чиновников и депутатов дошла и до Алтайского края. Ближе к вечеру 20 апреля на сайте Алтайского Заксобрания были опубликованы доходы всех 67 депутатов АКЗС. Смотрим, сколько заработали глава парламента, его заместитель и главы комитетов.
Так, председатель АКЗС Александр Романенко задекларировал доход в 2 млн 74 тысячи рублей. Его супруга – почти 790 тысяч.
В его собственности из имущества только квартира (90,6 кв. м). Автомобилей нет, но есть два автоприцепа (8213А7, КМЗ-828431), мотолодка Gladiator 370, снегоход Bombardier. В 2016 году он официально работал в АКЗС.
В декларации супруги обозначены земельный участок (1741 кв. м), дача (75 кв. м).
Его единственный заместитель (а также председатель комитета по аграрной политике и природопользованию) Сергей Серов заработал в прошлом году 2 млн 547 тысяч рублей. Супруга Серова — 2 млн 289 тысяч рублей.
У него есть земельные участки: 1/9 доли участка площадью 1260150 кв. м и участок площадью 1680 кв. м, а также жилой дом (323 кв. м), два автомобиля: Mitsubishi Pajero и УАЗ 469, снегоход CKI-DOO SKANDIKWT LC.
У супруги задекларирована 1/4 доли в квартире (55,3 кв. м) и машина Hyundai Santa Fe.
Сергей Серов также в 2016 году имел основным местом работы Алтайское Заксобрание.
Председатель комитета по местному самоуправлению Борис Трофимов заработал 2 млн 305 тысяч рублей. Его жена — 260 тысяч рублей. Напомним, что Трофимов возглавляет алтайское отделение Пенсионного фонда России. Это его основное место работы, а в АКЗС он на неосвобожденной основе (то есть без зарплаты).
У Бориса Трофимова есть земельный участок (1500 кв. м), 1/6 доли жилого дома (60 кв. м), гараж (16 квадратов). Собственных автомобилей у него нет.
Нет авто и в собственности супруги депутата. У нее есть квартира (110 кв. м) и гараж (18 кв. м).
Председатель комитета по социальной политике Татьяна Ильюченко отчиталась о доходе в 2 млн 461 тыс. рублей по итогам прошлого года, когда она, как и Романенко, и Серов, официально работала в АКЗС. Она владеет четырьмя квартирами (напомним, Татьяна Ильюченко — паралимпийская чемпионка) площадью 32, 30, 21 и 56 квадратов. На депутата зарегистрирован один автомобиль — Suzuki SX 4. У нее с супругом есть строящийся дом.
Муж заработал 366 тысяч рублей. У него есть земельный участок для ведения ЛПХ (2498 кв. м), владеет мотоциклом "Ява 350/638".
Председатель комитета по здравоохранению и науке Александр Лазарев задекларировал доход в 2 млн 207 тысяч рублей. В его личной собственности есть гараж (18 кв. м). Совместно с супругой он владеет земельным участком (1375 кв. м), квартирой (60 кв. м), дачей (60 кв. м).
Его супруга заработала 231 тысячу рублей. У нее есть также гаражный бокс (18 кв. м) и погребная ячейка (2,9 кв. м).
Александр Федорович владеет автомобилем Renault Koleos. Кстати, его официальное место работы — краевой онкологический диспансер, который он возглавляет.
Председатель комитета по правовой политике Андрей Осипов, который в 2016 году местом работы имел АКЗС, получил за свой труд 2 млн 839 тысяч рублей. А вот его супруга принесла в семейный бюджет в полтора раза больше — 4 млн 68 тысяч рублей.
У четы Осиповых в совместном пользовании земельный участок (7219 кв. м), два жилых дома (90 и 35 кв. м) и две квартиры (76 и 62 кв. м). У супруги также есть земельный участок (1000 кв. м), жилой дом (280 кв. м).
У Осипова автомобилей нет, только автоприцеп МЗСА 817708 и мотолодка "Крым". У его супруги есть BMW X3 xDrive20i.
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Председатель комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Альберт Лунев (генеральный директор ООО "Сибирская Производственно-Торговая Компания" ("СПТК") задекларировал доход в 2 млн 98 тысяч рублей. В декларации записан только гаражный бокс (17 кв. м) и автомобиль Mercedes Benz GL 500 4 МА.
Госпожа Лунева заработала 207 тысяч рублей. В собственности квартира (125 кв. м) и авто Lexus NX200t.
И, наконец, председатель комитета по бюджету и налогам Владимир Устинов (генеральный директор ОАО "Алтай-Пригород"). В его декларации прописана сумма в 3 млн 316 тысяч рублей. Супруга — 1 млн рублей.
У Владимира Устинова есть авто Nissan X-Trail, квартира (100 кв. м). У жены две квартиры (47 и 70 кв. м).
Комментарии
"Автомобилей нет, но есть два автоприцепа..." ============== спрашивается - нахрена прицеп, если нет автомобиля?
или у трофимовых - машин нет, но два гаража. на ОТ наверное ездят
Вполне приемлимые цифры, и спешу напомнить что это за год, так что разделив сумму на 13, получается вполне стандартная для законадоальных региональных органов - никто не шикует
ну это же не все депутаты АКЗС, огласите полный список, пожалуйста или дайте на него ссылку. Если это официальные цифры, проверенные нужными органами, то что уж остается говорить.