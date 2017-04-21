Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru

Портал Amic.ru продолжает прогулки по городу в рамках проекта "Барнаул вдоль и поперек" — на сей раз в объектив камеры нашего фотокорреспондента попала улица Пушкина.

Жизнь здесь, несмотря на то, что это так называемый "тихий центр" Барнаула, кипит не на шутку. С одноэтажными домами соседствуют магазинчики и базарчики, где толкутся люди.

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Впрочем, к чему слова, если есть возможность посмотреть, чем живет сегодня улица, названная именем великого поэта.