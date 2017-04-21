Фото: Вячеслав Мельников, Amic.ru

Новый корпус следственного изолятора, рассчитанный на 250 человек, заработал в Барнауле в конце 2016 года. Проект удалось реализовать благодаря федеральному финансированию, а общая стоимость составила около 133 миллионов рублей. Новый режимный объект имеет 5 жилых этажей, 84 оборудованных камерных помещения, которые рассчитаны на одного, двух и четырех человек. С самым современным изоляторов в Алтайском крае познакомились и журналисты Amic.ru.

Четыре квадратных метра на человека

Строительство здания, расположенного рядом с территорией бывшего Богородице-Казанского общежительного женского монастыря, построенного еще в 19 веке, началось в апреле 2015 года, и все работы удалось завершить уже к октябрю 2016 года. Потом еще несколько месяцев работы с документами, и буквально за несколько дней до Нового года руководство изолятора получило от администрации Барнаула официальное разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

Как рассказал Amic.ru начальник ФКУ СИЗО-1, полковник внутренней службы Дмитрий Губенко, здание изолятора строилось по всем современным стандартам. В частности, на каждого человека в камере предусмотрено по 4 квадратных метра без учета санитарной зоны. При распределении подследственных учитываются их психологические особенности, а также статьи, за которые их судят.

"Корпус соответствует требованиям российского законодательства и международным стандартам. Когда в камере находятся 4 человека, не больше, можно подобрать людей, которые не будут конфликтовать между собой. И нам будет проще следить за их безопасностью. Сейчас новый корпус заполнен примерно на 70%. Прежде всего, в него расселяют женщин, а также тех, кто впервые привлекается за совершение преступлений", — уверяет Дмитрий Губенко.

Камера с телевизором и холодильником

Получается, что человек, которого осуждают за взятку, не будет находиться в камере с насильником или убийцей. Одним словом, в учреждении делают все для безопасности людей.

Каждая камера оборудована отгороженным санузлом и радиоточкой. В камерах установлены раковины с горячей и холодной водой, проведено телевидение. Корпус оборудован современными техническими средствами надзора и охраны, в здании установлены IP-видеокамеры с высоким разрешением, предусмотрена вытяжная вентиляция, на каждом этаже имеется душевая комната для подследственных. Кроме того, все помещения оборудованы автоматической пожарной сигнализацией.

Меню из рыбы

К слову, кормят подследственных три раза в день. В меню блюда из рыбы, котлеты, сырные биточки. Меню, как шутит полковник Дмитрий Губенко, не хуже, чем в детских садах или школах.

"Новый корпус очень удобный и компактный. Например, помывочные кабинеты расположены на каждом этаже, не нужно водить подследственных в другие корпуса. А зона с прогулочными дворами находится прямо в этом же здании на шестом этаже", — добавил начальник СИЗО.

За состоянием здоровья подследственных в СИЗО следят особо внимательно. Медицинское обеспечение осуществляется филиалом медицинской части №10 МСЧ-22 ФСИН России, в котором имеется туберкулезное легочное отделение, терапевтическое отделение, стоматологический, психиатрический, хирургический, дерматовенерологический, гинекологический, рентгенологический кабинеты, а также клинико-диагностическая лаборатория. Штатные врачи каждое утро осматривают подследственных. При необходимости их направляют в муниципальные учреждения здравоохранения Барнаула.

Отметим, что в настоящее время в СИЗО-1 содержится порядка 950 человек, они размещены в 5 режимных корпусах следственного изолятора.

Справка: Следственный изолятор (СИЗО) — пенитенциарное учреждение, обеспечивающее изоляцию подозреваемых, обвиняемых, подсудимых и осужденных.