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Астрофизики открыли экзопланету, пригодную для жизни

, ИА "Амител"
На поверхности планеты, вероятнее всего, есть вода, а год длится 25 дней

Фото: ucrazy.ru

Группа астрофизиков из разных стран обнаружила экзопланету LHS 1140b, которую ученые отнесли к классу суперземель. Расположена она на таком расстоянии от своей звезды, при котором на небесном теле возможно существование жидкой воды.

Как пишет "Лента.ру", эту планету считают самым  подходящим кандидатом на звание пригодной для жизни.

Экзопланета вращается вокруг красного карлика LHS 1140. Ее возраст равен примерно пяти миллиардам лет, а масса превышает земную в семь раз. Состоит планета из горных пород и железного ядра, а год на ней длится около 25 дней.

Автор:
Мария Трубина Редактор рубрики Афиша +7 (3852) 59 44 66

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