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Адвокат режиссера Алексея Учителя Константин Добрынин обратился с жалобой на депутата Наталью Поклонскую в комиссию по этике Госдумы. Об этом пишет ТАСС.

Защита режиссера настаивает на проверке действий Поклонской на предмет выявления нарушений депутатской этики. Адвокат полагает, что Поклонская использовала необоснованные обвинения в адрес Алексея Учителя.

Как ранее сообщало ИА "Амител" , эксперты установили, что в не вышедшем в прокат фильме "Матильда" образ российского императора Николая II оскорбляет чувства верующих. Премьера фильма назначена на осень 2017 года.