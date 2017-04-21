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Возгорание жилого трехквартирного дома произошло в Ленинском районе Барнаула вечером в четверг, 20 апреля, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 20:51. Через 41 минуту пожар удалось локализовать, еще через девять минут – ликвидировать.

На пожар выезжали 34 сотрудника РСЧС и 10 единиц техники, в том числе от МЧС России привлекались 28 человек личного состава и восемь единиц техники.