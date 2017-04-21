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Следователи возбудили уголовное дело по статье "Халатность" из-за непереселения 93-летнего ветерана ВОВ из аварийного жилья в Барнауле, сообщает пресс-служба СУСКа по Алтайскому краю.

Как уточняют в ведомстве, жительница города Барнаула, являющаяся участницей Великой Отечественной войны, сейчас живет в квартире аварийного дома 1949 года постройки. Это помещение было признано аварийным еще два года назад. В доме периодически обрушаются фрагменты внутренней отделки, штукатурки, потолочных перекрытий, провисают балки, появляются трещины.

Семь лет назад ветеран обратилась в орган местного самоуправления с вопросом об улучшении жилищных условий. Но ей в этом было отказано. Женщине также не предоставили законную социальную поддержку.

"В рамках расследования уголовного дела будут установлены лица, ответственные за решение вопроса об обеспечении жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, чьи действия (бездействие) привели к тому, что ветеран войны вынуждена проживать в аварийном доме. Следователи примут исчерпывающие законные меры на восстановление справедливости", — сказано в пресс-релизе Следственного комитета.