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Главе Ростуризма понравилась идея налогового вычета для туристов

, ИА "Амител"
По словам главы Ростуризма, такая мера будет способствовать развитию внутреннего туризма

Фото: about-planet.ru

Глава Ростуризма Олег Сафонов заявил, что  компенсация за отдых на российских курортах будет способствовать развитию внутреннего туризма в стране. Об этом пишет НТВ.

По словам Сафонова, это предложение не новое. Разработкой этой идеи занималось Министерство культуры России. 
"Ростуризм является сторонником этих предложений. Мы считаем, что введение такого налогового вычета скажется положительно на путешествиях по нашей стране и будет с радостью использовано туристами Российской Федерации", — отметил глава Ростуризма.

Отметим, ранее сообщалось, что законопроект о списании затрат работодателями на туристические и санаторно-курортные путевки на себестоимость уже одобрен правительством России.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

21.04.2017 10:50
- гость -

Налоговый вычет - это НЕ списание затрат работодателем, с полной компенсацией всех затрат работнику. Так о чем речь, о компенсации или о вычете?

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