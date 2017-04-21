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Глава Ростуризма Олег Сафонов заявил, что компенсация за отдых на российских курортах будет способствовать развитию внутреннего туризма в стране. Об этом пишет НТВ.

По словам Сафонова, это предложение не новое. Разработкой этой идеи занималось Министерство культуры России.

"Ростуризм является сторонником этих предложений. Мы считаем, что введение такого налогового вычета скажется положительно на путешествиях по нашей стране и будет с радостью использовано туристами Российской Федерации", — отметил глава Ростуризма.

Отметим, ранее сообщалось, что законопроект о списании затрат работодателями на туристические и санаторно-курортные путевки на себестоимость уже одобрен правительством России.