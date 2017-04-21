Фото: barnaul.org

Установка дорожных ограждений возле пешеходных переходов началась в Барнауле. Общая протяженность ограждений составит 1 620 метров, сообщает пресс-служба администрации краевой столицы.

Дорожные ограждения появятся в следующих местах: улица Солнечная Поляна — улица Антона Петрова, улица Антона Петрова — улица 42 Краснознаменной Бригады, улица Попова — улица Антона Петрова, улица Георгиева — улица Сухэ-Батора.

Такая мера позволит сократить число ДТП, а также снизить их тяжесть.