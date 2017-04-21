20 апреля краевая столица чествовала лучших директоров предприятий по итогам работы в 2016 году. Этим статусом теперь обладает 31 алтайский управляющий. Торжественная церемония награждения победителей краевого ежегодного конкурса "Директор года – 2016. Алтайский край" в Барнауле проходит четырнадцатый год подряд.

В номинации "Промышленное производство" одним из лучших стал генеральный директор "Барнаульского пивоваренного завода" Алексей Рыбников.

"По итогам работы за прошедший год наше предприятие показало очень хорошие результаты в условиях нестабильной экономической ситуации. Это положительная динамика по производству и реализации напитков, сохранение и даже рост численности коллектива, увеличение заработной платы для наших сотрудников. Предприятие — одно из крупнейших налогоплательщиков региона. В прошлом году в региональный бюджет компания направила около трёх миллиардов рублей", — прокомментировал генеральный директор БПЗ Алексей Рыбников.

На заводе работают 1300 человек. И руководство заботится об их безопасности. На охрану труда в прошлом году предприятие потратило около 30 миллионов рублей. Деньги направили на обучение рабочих, оплату дополнительных отпусков и компенсации за вредность.

В деловых и общественно-политических кругах Алтайского края краевой ежегодный конкурс носит статус престижного и значимого мероприятия. Почетное звание "Директор года" является показателем надежной и эффективной работы организации, доверия и признания потребителей.

Критерии конкурса на протяжении многих лет остаются неизменными: профессиональные и личные достижения, высокая социальная ответственность, рост предприятия по всем показателям: объему производства, отчислениям в бюджет, уровню заработной платы.