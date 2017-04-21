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Сотрудники правоохранительных органов арестовали десятилетнего мальчика, страдающего аутизмом, прямо в школе, где надели на него наручники и увезли в участок, пишут "Аргументы и факты".

Как сообщается, осенью прошлого года ребенок ударил учителя, который занимался с ним после того, как у мальчика диагностировали аутизм. После этого инцидента школьник не посещал занятия. Но сейчас он явился в школу, чтобы сдать экзамен.

Когда школьник переступил порог класса, обиженный педагог вызвал полицию. Мама мальчика хотела объяснить, что ее сын болен, и просила поехать с ним, но ее не пустили.