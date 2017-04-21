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Памятник русскому поэту Александру Пушкину открыли в центре Каира

, ИА "Амител"
Памятник появился на Аллее поэтов в парке Эль-Хуррия

Фото: pixabay.com

Третий памятник русскому поэту Александру Пушкину открылся в Египте – на этот раз он установлен на Аллее поэтов в парке Эль-Хуррия. Об этом пишет Regnum.ru.

На торжественную церемонию открытия пришли посол России в Египте Сергей Кирпиченко, а также заместители министра культуры Египта, губернатор Каира и представители факультетов русского языка Каирского университета и университета "Айн-Шамс".

Как сообщается, в этот парк ежедневно приходит много людей, преимущественно это молодежь. 

Напомним, первый памятник Пушкину был установлен семь лет назад в Александрийской библиотеке, а затем на факультете иностранных языков в университете "Айн-Шамс".

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

21.04.2017 15:19
- гость -

а при чем здесь Барнаул?

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