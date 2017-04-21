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Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект закона о взимании в четырех регионах России, включая Алтайский край, курортного сбора, сообщает РБК.

Речь идет о том, чтобы внедрить такую практику в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Размер курортного сбора составит до 100 рублей в сутки пребывания в этих регионах для приезжих старше 18 лет.

Отмечается также, что нынешняя версия законопроекта подразумевает очень широкий круг потенциальных плательщиков сбора, включая туристов, останавливающихся у физических лиц, а также работников в командировках.

Впрочем, речь идет и том, что льготные категории граждан не будут попадать под курортный сбор. В их числе называются Герои СССР и России, полные кавалеры ордена Славы, участники Великой Отечественной войны, чернобыльцы, инвалиды I и II групп, дети и студенты.

Естественно, платить не придется и тем, кто постоянно проживает и работает на территории регионов, включенных в эксперимент.

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Также сообщается, что, согласно документу, взимать сбор будут гостиницы, предприниматели и зарегистрированные в ФНС граждане, сдающие свою жилплощадь приезжим.

Им планируется дать статус так называемых "операторов курортного сбора", обязать их предоставлять отчетность о поступлениях средств, а также переводить сборы в местную казну.

Саму практику курортных сборов в указанных субъектах Федерации предлагается внедрить с начала 2018 года.

Напомним, что вопрос о введении сбора активно обсуждался в рамках заседания президиума Госсовета по развитию санаторно-курортного комплекса, которое прошло 26 августа в Белокурихе при участии президента России Владимира Путина.

Глава государства тогда подчеркнул, что сбор не должен быть обременительным для туристов и отдыхающих.