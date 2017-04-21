Фото: zakonprost.ru
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект закона о взимании в четырех регионах России, включая Алтайский край, курортного сбора, сообщает РБК.
Речь идет о том, чтобы внедрить такую практику в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Размер курортного сбора составит до 100 рублей в сутки пребывания в этих регионах для приезжих старше 18 лет.
Отмечается также, что нынешняя версия законопроекта подразумевает очень широкий круг потенциальных плательщиков сбора, включая туристов, останавливающихся у физических лиц, а также работников в командировках.
Впрочем, речь идет и том, что льготные категории граждан не будут попадать под курортный сбор. В их числе называются Герои СССР и России, полные кавалеры ордена Славы, участники Великой Отечественной войны, чернобыльцы, инвалиды I и II групп, дети и студенты.
Естественно, платить не придется и тем, кто постоянно проживает и работает на территории регионов, включенных в эксперимент.
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Также сообщается, что, согласно документу, взимать сбор будут гостиницы, предприниматели и зарегистрированные в ФНС граждане, сдающие свою жилплощадь приезжим.
Им планируется дать статус так называемых "операторов курортного сбора", обязать их предоставлять отчетность о поступлениях средств, а также переводить сборы в местную казну.
Саму практику курортных сборов в указанных субъектах Федерации предлагается внедрить с начала 2018 года.
Напомним, что вопрос о введении сбора активно обсуждался в рамках заседания президиума Госсовета по развитию санаторно-курортного комплекса, которое прошло 26 августа в Белокурихе при участии президента России Владимира Путина.
Глава государства тогда подчеркнул, что сбор не должен быть обременительным для туристов и отдыхающих.
Комментарии
Номера и так недешевые до 3000 тысяч, еще курортный сбор.
Размер курортного сбора составит до 100 рублей в сутки пребывания в этих регионах для приезжих старше 18 лет.
типа налога на воздух
Естественно, платить не придется и тем, кто постоянно проживает и работает на территории регионов, включенных в эксперимент. --------------------- Непонятно. Если я постоянно проживаю и работаю на территории Алтайского края, значит на том же Яровом ЭТО платить мне не надо?
А Горный Алтай относится к региону, где будут взимать курортный сбор?
Больше налогов, новых и разных!!
Как сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе выступления в Госдуме с отчетом о работе правительства, в текущем году не планируется увеличивать налоговую нагрузку на налогоплательщиков.
Но про сборы он ничего не говорил
А что значит сбор "в регионе"? На всей территории региона? У нас что, Барнаул - город-курорт? Или все-таки какие-то местности выделят, где это будет действовать? А то приедешь в гостиницу в Тальменку, например, а тебе - плати, у нас тут сбор.
21.04.2017 15:13 - гость - Так это старая известная фишка. Есть налоги, а есть куча "сборов", и ты ды. оторые типа не налоги, и налоговую нагрузку не увеличивают. А платить надо. И немало.
Непонятно. Если я постоянно проживаю и работаю на территории Алтайского края, значит на том же Яровом ЭТО платить мне не надо?
в таком случае, не надо. Республика Алтай - это отдельный регион, про него речь пока не идет
в таком случае, не надо. Республика Алтай - это отдельный регион, про него речь пока не идет ---
Вот это и странно. Если сравнивать Алтайский край и Горный Алтай, второй больше похож под определение "туристический кластер".
какой сбор, за что сбор? цены в местных санаториях и так очень немалые. совсем все добить есть желание?
а если чел. с палаткой приедет?