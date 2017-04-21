Фото: Amic.ru

Около 40 тысяч человек вышли на общегородской субботник в пятницу, 21 апреля, в Барнауле. Это примерно в два раза больше, чем во время Чистого четверга неделю назад. Об этом Amic.ru рассказал глава администрации Барнаула Сергей Дугин, который лично приехал в Центральный парк, чтобы посмотреть, как его очищают от мусора.

Сити-менеджер отметил, что с утра объехал ряд улиц и парков краевой столицы. Везде он увидел активную работу горожан по преображению города. Сергей Дугин уверен, что День Победы будет встречен в чистом и уютном городе.

"У нас существует хорошая традиция после зимы очищать город от мусора. На прошлой неделе в Чистый четверг мы также проводили очистку города. В этом мероприятии у нас участвовало порядка 20 тысяч человек. Сегодня на улицу вышли неравнодушные барнаульцы. Хотел бы напомнить, что в эти дни полигон ТБО будет принимать мусор бесплатно, поскольку 29 апреля в Барнауле пройдет еще и общероссийский субботник. Мы намерены до этого времени бесплатно принимать мусор", — сообщил Сергей Дугин.

Глава администрации особо подчеркнул, что в прошлом году была приобретена специальная техника для уборки улиц. В частности, так называемые механические пылесосы, активно используемые в современных российских городах. В этом году на закупку не менее восьми единиц такой спецтехники из городского и краевого бюджета будет выделено около 114 миллионов рублей.

Сергей Дугин напомнил, что краевые власти направили в этом году около 36 миллионов рублей на посадку новых деревьев. Работы по вырубке старых деревьев уже начались. В частности, была очищена аллея по проспекту Ленина.