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Замглавы Минэкономразвития Олег Фомичев заявил, что сейчас рассматривается возможность проиндексировать пенсию работающим пенсионерам, пишет РИА Новости.
Отметим, что с прошлого года пенсии работающих граждан России не индексируются. По словам Фомичева, в правительстве просчитывают, сколько потребуется денег. После этого будет принято решение.
Напомним, недавно о том, что работающим пенсионерам нужно проиндексировать пенсии, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев. Но также он подчеркнул, что для правительства приоритет — индексация пенсий тех, кто не работает.
Комментарии
Вау... Интересно, они под это дело ввели ежемесячную (!) отчетность с дикими штрафами, собирают миллионы по регионам. Неужто отменят?)))