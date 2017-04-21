Фото: Екатерина Смолихина, Amic.ru
Глава администрации Барнаула Сергей Дугин заявил, что отопление в домах жителей города будет отключено, как только температура наружного воздуха будет выше +8 градусов в течение пяти суток подряд.
"Сегодня теплоснабжающая компания пока нас не напрягает в части продления сроков подачи отопления, как в прошлом году. Могу сказать, что как только установятся теплые дни, отопление будет отключено. Но сегодня, наверное, еще некомфортно отключать: в домах еще прохладно", — сообщил Сергей Дугин.
Сити-менеджер напомнил горожанам, что в случае превышения нормативной температуры в жилых помещениях жители домов могут обратиться в управляющую организацию, которая, уведомив теплоснабжающую компанию, имеет право ограничить или отключить отопление.
Отметим, что в прошлом году подачу тепла в квартиры барнаульцев остановили 22 апреля. Согласно практике прошлых лет, в столице Алтайского края отопительный сезон завершается с учетом повышения среднесуточной температуры наружного воздуха до +8 градусов и выше в течение пяти суток подряд и многочисленных обращений граждан о превышении нормативной температуры в помещениях.
Комментарии
Сейчас невыгодно отключать рано - везде приборов учета понаставили. Нет потребления - нет денег.
Можно отопление отключать самостоятельно. Надо это до собственников доносить.