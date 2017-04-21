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Автобусы начнут ездить по садоводческим маршрутам №23, 111, 112, 112т, 113к, 114, 114н, 118, 119, 123, 124, 124к, 125, 126 в Барнауле с 22 апреля, а маршруты №23, 111, 112, 112т, 113к, 114, 114н, 118, 119, 123, 124, 124к, 125, 126 из-за неудовлетворительных дорожных условий начнут курсировать с 29 апреля, сообщает пресс-служба администрации краевой столицы.
В ведомстве отмечают, что во вторник, 25 апреля (в Родительский день), работа маршрутов №118, 119 будет осуществляться по расписанию, предусмотренному на понедельник.
Автобусы по маршруту №117э "Докучаево – Новомихайловское кладбище" в апреле будут ездить только в выходные дни – 22, 23, 29, 30. С 1 мая автобусы этого маршрута №117э будут ходить в рабочие дни (со вторника) и в выходные дни.
Более подробное расписание можно посмотреть здесь.
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