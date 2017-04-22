Рейтинг опубликовала компания "АльфаСтрахование" на основе анализа данных о зафиксированных случаях угонов автомобилей в 2016 году.
Так, на первом месте по количеству угонов Смоленск (частота угонов — 0,66%).
Далее идет Санкт-Петербург (0,29%) и Курган (0,24%).
На четвертом месте Кемерово (0,22%). На пятом и шестом Ставрополь и Москва – по 0,2%. Седьмую строчку занимает Ярославль – 0,19%. Восьмую и девятую поделили Новосибирск и Оренбург – по 0,17%. И замыкает топ-10 Красноярск (0,16%).
"Частота рассчитывается как отношение числа угнанных машин к общему количеству застрахованных авто данной марки и отражает реальный риск автовладельца остаться без своего транспортного средства", — пояснили авторы рейтинга.
По информации специалистов компании, в 2016 году угонов было меньше, чем в 2015.
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