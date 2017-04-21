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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слухи о том, что якобы администрация президента изготавливает видеоролики, сравнивающие оппозиционера Алексея Навального с Адольфом Гитлером. Об этом пишут "Ведомости".
"Администрация президента такими делами не занимается <...>, ну не совсем наша это повестка дня. Мы не занимаемся изготовлением роликов", — подчеркнул пресс-секретарь.
Он также попросил журналистов задуматься о том, кому это нужно. Также он намекнул, что это занятие выгодно для "упомянутых граждан".
Напомним, телеканал "Дождь" сообщил, что Кремль начал борьбу с Навальным. Позднее в сети появились материалы, прямо сравнивающие Навального с Гитлером.
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