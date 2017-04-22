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Повышение пенсионного возраста — это критически важная реформа для продолжения сотрудничества Украины и Международного фонда, заявил директор европейского департамента организации Пол Томсен. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УНИАН.
"Пенсионная реформа — важная часть следующего пересмотра программы, и в нее входит повышение эффективного пенсионного возраста", — цитирует агентство слова Томсена. Также представитель фонда отметил, что пенсии на Украине являются "очень-очень низкими".
Томсен подчеркнул, что в стране есть серьезные проблемы с пенсионной системой, выразив мнение, что на Украине второй по величине дефицит пенсионного фонда в мире.
Он добавил, что пенсионная реформа была частью программы сотрудничества Киева и МВФ с самого начала, однако ее неоднократно откладывали.
"Повышение низких возрастов выхода на пенсию, повышение эффективного пенсионного возраста — критически важно", — сказал Томсен, добавив, что относительного этого вопроса идут дискуссии в контектсе следующего пересмотра программы сотрудничества.
Агентство напоминает, что ранее украинский вице-премьер Павел Розенко поставил под сомнение профессионализм главы миссии МВФ в стране Рона ван Родена, написавшего статью об острой необходимости введения пенсионной реформы на Украине и повышения возраста выхода на пенсию.
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