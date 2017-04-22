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Пострадавший при атаке на приемную УФСБ РФ в центре Хабаровска гражданин Киргизии находится в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на МИД Киргизии.
В киргизском ведомстве отмечают, что получивший ранения во время нападения Талант Жумаев является гражданином Киргизии. В УФСБ ранее сообщили, что в результате атаки погибли сотрудник УФСБ и гражданин одной из стран СНГ, а 37-летний Жумаев был ранен. В МИД Киргизии уточнили, что пострадавшего пригласили в УФСБ сотрудники ведомства в качестве переводчика.
Первую краевую клиническую больницу имени Сергеева, куда доставили пострадавшего, уже посетил почетный консул Киргизстана в городе Хабаровске, говорится в документе. Уточняется, что Жумаев в данный момент находится в реанимации, а его состояние оценивается как стабильно тяжелое.
Напомним, нападение на управление ФСБ произошло накануне, 21 апреля, в 17:02 по местному времени. 18-летний парень зашел в управление ФСБ России по региону и открыл огонь по людям, которые находились в приемной. Позже стало известно, что до этого подозреваемых похитил в стрелковом клубе города карабин и два пистолета, застрелив при этом инструктора. Нападавшего, который входил в неонацистскую группу, ликвидировали.
Комментарии
Что киргиз в Хабаровске делал ??? Там нет метро