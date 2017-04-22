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Истребители канадских ВВС сопровождали российские стратегические бомбардировщики Ту-95, которые приблизились к границе Канады рядом с американским штатом Аляска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CTV и комментарий Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD).
По данным командования, для перехвата самолетов ВКС РФ в четверг, 20 апреля, в воздух подняли два истребителя CF-18. В NORAD отметили, что при этом российские бомбардировщики не заходили в воздушное пространство Канады, а действия российских летчиков были "профессиональными и безопасными". Канал подчеркнул, что в последний раз авиация Канады сопровождала российские самолеты в декабре 2014 года.
Добавим, что в Минобороны РФ напомнили о том, что летчики Дальней авиации по утвержденному плану регулярно летают над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Черного моря и Тихого океана.
Ранее появилась информация, что российские бомбардировщики Ту-95 четвертую ночь подряд совершали полеты рядом с берегом Аляски.
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