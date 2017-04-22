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Полицейские Ельцовского района раскрыли кражу личных вещей у жительницы села Пуштулим, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.
По подозрению в краже стражи порядка задержали 41-летнего односельчанина потерпевшей. Он проник в дом к женщине, с которой ранее жил.
Отмечается, что ранее женщина выгнала сожителя из-за его пристрастия к алкоголю. Подозреваемый решил забрать свой паспорт и заодно отомстить экс-возлюбленной. Пока ее не было дома, мужчина сорвал дверной замок, проник в жилище и похитил паспорт женщины, туалетную воду и флешку.
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовно дела по данному факту.
Комментарии
насрал бы в тумбочку и всё