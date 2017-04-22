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Согласно прогнозам синоптиков, в Алтайском крае в воскресенье, 23 апреля, будут идти дожди, возможны грозы. Об этом сообщается на сайте регионального гидрометцентра.
Так, ночью на большей части края ожидаются осадки, в предгорных и восточных районах пройдет сильный дождь, а местами возможна гроза. Температура воздуха составит от 3 до 8 градусов тепла. Днем дождь будет идти в восточных районах, отмечается в гидрометцентре. Столбик термометра поднимется до +12...+17 градусов.
Ветер будет дуть южный, 4-9 метров в секунду, местами возможны порывы до 12-17 метров.
В Барнауле дождь будет идти во второй половине ночи и в начале дня. В темное время суток температура воздуха составит +4...+6 градусов, в светлое — от 12 до 14 тепла.
Ветер задует южный. 7-12 м/с.
Комментарии
а у нас град идёт