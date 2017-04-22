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Заместитель министра финансов Илья Трунин, который отвечает за налоговую политику, считает, что физлица должны платить НДФЛ с доходов по депозитам, этот вопрос все равно будет ставиться, передает ТАСС.
Замглавы Минфина полагает, что в данном направлении необходимо идти, так как "не очень понятно, почему такой вид дохода не облагаем вовсе". "Я не могу найти рациональных объяснений", — сказал Трунин, добавив, что этот вопрос все равно будет ставиться в политическом плане.
Он также отметил, что не понимает, почему даже с зарплат ниже среднего - 20, 15 и 10 тысяч рублей — удерживается налог на доход физических лиц (НДФЛ), однако если человек получает 1 миллион рублей дохода по процентам, то не платит ни рубля налогов с данных доходов. "И если он [человек — ред.] имеет возможность держать такие суммы на депозитах, значит, это еще и какие-то сбережения", — добавил замглавы Минфина.
Трунин подчеркнул, что министерство пока не предлагает это официально, однако, вероятно, такие предложения возникнут во время налоговой реформы.
Сейчас, по закону, налогом облагаются доходы граждан, которые были получены по рублевым депозитам, если процентная ставка банка на 5 процентных пунктов превышает ставку рефинансирования Центробанка. При этом НДФЛ облагается лишь тот доход, который был получен от разницы между ставкой по депозиту и ставкой ЦБ плюс 5 процентных пунктов. По вкладам в иностранной валюте это положение действует при превышении ставки по депозиту 9% годовых.
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