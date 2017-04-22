Фото: vk.com/barneos22
ДТП с участием автомобиля и пешехода произошло на "зебре" в Барнауле, сообщают очевидцы в группе Barnaul 22 во "ВКонтакте".
Уточняется, что наезд на девушку был совершен на пешеходном переходе перед Куетой, на улице Трактовой. В результате произошедшего образовалась пробка.
Отметим, что информация об аварии появилась около 19:00. На опубликованных снимках и записи с места ЧП видно пожарный автомобиль, а также машину скорой помощи и реанимобиль.
В комментариях под записью также оставил сообщения владелец авто, который наехал на девушку. Он отметил, что двигался с небольшой скоростью, девушка осталась жива.
В ответ на вопрос, как водитель допустил столкновение на пешеходном переходе, он ответил: "Ехал вторым рядом, правый стоял, из-за машины вылетела (девушка — ред.)".
Комментарии