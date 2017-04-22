Фото: gtrk-saratov.ru
Жители Севастополя, в том числе сотни военных, с почестями проводили в последний путь российского военного советника майора Сергея Бордова, который погиб в Сирии во вторник, 18 апреля. Церемония прощания и поминальная церковная служба состоялись в Матросском клубе Севастополя, передает ТАСС.
Командующий Черноморским флотом РФ адмирал Александр Витко обратился к матери Бордова, его родным и близким. "Никакие слова не могут восполнить боль, которую вы сейчас ощущаете. Но пройдут годы, возможно боль притупится, и появится ощущение гордости, за то, что сделал Сергей", — сказал он, добавив, что Бордов погиб, защищая родину, чтобы происшествия, подобные взрыву в Санкт-Петербурге, не произошли в России.
Также слова благодарности произнесли во время траурной церемонии сослуживцы офицера.
"Российская газета" добавляет, что Бордов до направления в Сирию в качестве военного советника служил командиром разведывательно-десантной роты отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота. Он был наставником и учителем для многих бойцов.
Агентство напоминает, что Бордов погиб 18 апреля текущего года в Сирии во время атаки боевиков на военный гарнизон правительственных войск. Офицер организовал действия военных Сирии, не допустив прорыва террористов в жилой городов. В бою Бордов получил смертельные ранения. Командование представила майора к госнаграде посмертно.
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