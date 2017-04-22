Фото: amurpress.ru
Годовалый мальчик выпал из открытого окна на восьмом этаже в одном из домов Новосибирска и остался жив. По данному факту ведется проверка, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по области.
Уточняется, что инцидент произошел днем в четверг, 20 апреля. Родители мальчика начали уборку в квартире, открыв при этом одно из окон. На какое-то время малыш остался без присмотра. Сначала он залез на находившиеся у окна предметы, потом на подоконник, а затем выпал из окна. При падении он получил телесные повреждения, отмечается в сообщении.
Следователи уточнили, что прибывшие на место ЧП медики сразу же увезли ребенка для оказания медпомощи в больницу.
В данный момент следователи осматривают место происшествия, опрашивают очевидцев инцидента. Во время проверки будут установлены все обстоятельства ЧП, а по ее итогам правоохранители примут процессуальное решение.
В СУ просят жителей не оставлять без присмотра детей, а также оборудовать москитные сетки окон дополнительными крепежами, балконы и оконные ручки — блокираторами или заменить их на ручки с замками.
Комментарии