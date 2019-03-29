Знакомый каждому напиток — Coca-Cola — отмечает 29 марта день рождения. Рецепт этого напитка был открыт 133 года назад — в 1886-м фармацевтом из Атланты Джоном Пембертоном. При этом изначально Coca-Cola являлась лекарством от заболеваний нервной системы. А чего мы не знаем о "коке"?
Coca-Cola — наркотик?
Первоначально в составе напитка (тогда еще лекарства) были листья кустарника кока и плоды ореха кола. Листья сильного наркотика коки были в нем до 1906 года, и он действительно вызывал привыкание.
Теперь в "классической" Coca-Cola очищенная газированная вода, сахар, натуральный краситель "карамель", регулятор кислотности ортофосфорная кислота, натуральные ароматизаторы, кофеин.
Может ли Coca-Cola отмыть чайник?
Может. Дело как раз в ортофосфорной кислоте (пищевая добавка E338). Она применяется для очищения от ржавчины металлических поверхностей. А в напиток ее добавляют, чтобы убрать излишнюю сладость и приторность.
А правда, что некоторые пьют Coca-Cola горячей?
Есть такой опыт. Например, в Гонконге местные жители пьют горячую "Кока-Колу" при лечении от простуды. Впрочем, медицинского подтверждения этому нет никакого.
За что Олимпийские игры могут сказать "спасибо" Coca-Cola?
За деньги, конечно. Компания Coca-Cola является спонсором Олимпийских игр с 1928 года. Дольше соревнования еще никто не спонсировал. Кстати, Coca-Cola тратит на рекламу больше денег, чем Apple и Microsoft. Например, в 2011 году компания потратила на рекламу $3,256 млрд.
А за что компанию не стоит благодарить?
За навязывание продукта. А делала это компания через американских военных. Coca-Cola смогла получить деньги от властей США на строительство заводов в странах Европы и Латинской Америки, чтобы "солдаты везде могли пить этот напиток и вспоминать свою страну". А еще компания заключала договоры со школами США на поставку напитка и платила неплохие деньги, чтобы школьники могли покупать только коку, ибо других напитков в школу просто не завозили.
Впервые данный материал был опубликован на Amic.ru 8 мая 2017 года
Комментарии
Самый безалкогольный??? Т.е. лимонад не самый безалкогольный? Или слова САМЫЙ и БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ местами поменять надо?
Coca-Cola хоть и ржавчину убирает с чайника, но потом еще долго чайник пахнет, поэтому лучше старым добрым способом-лимонной кислотой, да и дешевле получается.
Прекрасный напиток. Лучше в мире пожалуй нет напитка.
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Помойка
Дело как раз в ортофосфорной кислоте (пищевая добавка E338). Она применяется для очищения от ржавчины металлических поверхностей.
пейте больше, ржавчины в пузе не будет
Говорят, надо литра полтора-два колы залить в унитаз на ночь - снимает налет.
В кока коле даже клинки воронят) Главное клинок хорошо обезжирить, а кока кола должна постоять открытой, что бы газ вышел, иначе неравномерное воронение, а потом клинок в кока колу дня на 3)
Детский врач посоветовала при ангине горло колой полоскать.
31.01.2018 10:01
- гость -
Что же тогда с желудком-то творится от колы??????
Из-за ортофосфорной кислоты хорошо горло полоскать при ангине - смягчает боль и дезинфицирует. Еще хорошо помогает, если съел что-то жирное и мутит потом, выпить колы (пепси- или кока-любой) полстакана и все проходит - проверено не единожды разными людьми.
31.01.2018 11:56
- гость -
Ничего!
он же у тебя не из железа чтобы вступать в реакцию.
Не знаю про чайник, а вот желудок и кишечник Кока прочистит!
Кока-кола была интересной, до того как ее испортили
Для профилактики кока-колой рекомендую картошку от колорадского жука опрыскивать, на обработанные кусты жук не садится.
Свои дачные затеи с опрыскиванием и окучиванием в одной страстной позе, гость 8.05.2018 08:54 оставьте себе.
А еще ее можно в бак заправлять, делают ее из нефтепродуктов которые не смогли продать Украине, а еще ей промывают систему охлаждения двигателя, если остались разводы на столе она плохо смывается, говорят если поливать сорняки они не растут, гастрит язвы это как раз от колы, бренд америки химикат, с картошкой фри и гамбургером прямая дорога к 200кг весу , фаст фуд еда для нищих в америке, но почему то в наших узбечках еда дешевле вкуснее и натуральнее чем в макдаке. Кола повышает кислотность особенно с вискарем икота тяжесть изжога. короче не советую пейте лимонад на сахарном сиропе живите долго.
8.05.2018 09:04
- гость -
Свои дачные затеи с опрыскиванием и окучиванием в одной страстной позе, гость 8.05.2018 08:54 оставьте себе.-------------------Предпочитаете более пикантную позу!!!!!!!
В инете есть фото ассенизаторской машины с надписью на цистерне КАКА-КОЛА
Пейте, дети, молоко. Будете здоровы.
Пепси вкуснее