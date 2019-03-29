Знакомый каждому напиток — Coca-Cola — отмечает 29 марта день рождения. Рецепт этого напитка был открыт 133 года назад — в 1886-м фармацевтом из Атланты Джоном Пембертоном. При этом изначально Coca-Cola являлась лекарством от заболеваний нервной системы. А чего мы не знаем о "коке"?

1 Coca-Cola — наркотик? Первоначально в составе напитка (тогда еще лекарства) были листья кустарника кока и плоды ореха кола. Листья сильного наркотика коки были в нем до 1906 года, и он действительно вызывал привыкание. Теперь в "классической" Coca-Cola очищенная газированная вода, сахар, натуральный краситель "карамель", регулятор кислотности ортофосфорная кислота, натуральные ароматизаторы, кофеин.

2 Может ли Coca-Cola отмыть чайник? Может. Дело как раз в ортофосфорной кислоте (пищевая добавка E338). Она применяется для очищения от ржавчины металлических поверхностей. А в напиток ее добавляют, чтобы убрать излишнюю сладость и приторность.

3 А правда, что некоторые пьют Coca-Cola горячей? Есть такой опыт. Например, в Гонконге местные жители пьют горячую "Кока-Колу" при лечении от простуды. Впрочем, медицинского подтверждения этому нет никакого.

4 За что Олимпийские игры могут сказать "спасибо" Coca-Cola? За деньги, конечно. Компания Coca-Cola является спонсором Олимпийских игр с 1928 года. Дольше соревнования еще никто не спонсировал. Кстати, Coca-Cola тратит на рекламу больше денег, чем Apple и Microsoft. Например, в 2011 году компания потратила на рекламу $3,256 млрд.

5 А за что компанию не стоит благодарить? За навязывание продукта. А делала это компания через американских военных. Coca-Cola смогла получить деньги от властей США на строительство заводов в странах Европы и Латинской Америки, чтобы "солдаты везде могли пить этот напиток и вспоминать свою страну". А еще компания заключала договоры со школами США на поставку напитка и платила неплохие деньги, чтобы школьники могли покупать только коку, ибо других напитков в школу просто не завозили.

Впервые данный материал был опубликован на Amic.ru 8 мая 2017 года