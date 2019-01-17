Самая маленькая страна в мире — Ватикан — стала резиденцией Папы Римского 642 года назад, 17 января 1377 года. При этом как государство Ватикан оформился значительно позже — лишь 7 июня 1929 года. Рассказываем интересные факты о самом известном маленьком государстве мира.
Это государство, хотя и расположено оно внутри другого города (Рима в Италии). Ватикан — самое маленькое официально признанное государство в мире. И это не часть Италии, а суверенное государство.
Имеет свой флаг, герб и даже свои монеты. Денежная единица — евро.
Площадь Ватикана — всего 0,44 кв. км. А еще тут есть собственный вокзал, школа, тюрьма и радиостанция.
Ватикан — это вспомогательная суверенная территория Святого Престола, резиденции высшего духовного руководства римско-католической церкви. Поэтому здесь государственная религия — католицизм. Официальных языков два: итальянский и латинский.
Как мы уже писали выше, официально Ватикан появился в 1929 году. Место было известно.
Древние римляне считали это место святым, не селились здесь и ничего не строили. Первые религиозные строения появились тут в четвертом веке. К восьмому веку здесь были построены многочисленные поселения. Позже они объединились в государство. В 1870 году Ватикан перешел под власть Итальянского королевства. В 1929 году Бенито Муссолини подписал Латеранские соглашения, сделавшие Ватикан суверенным.
Только около 450 человек в Ватикане имеют гражданство, всего там живет около 850 человек. Остальные имеют разрешение на проживание. Гражданство можно получить только в связи с занимаемой должностью. Поэтому его имеют папа Римский, его ближайшие сотрудники, кардиналы, швейцарские гвардейцы, дипломатический персонал и так далее.
Перестал занимать должность — утратил гражданство.
Главная достопримечательность — Собор Святого Петра. Считается, что он построен на предполагаемом месте захоронения апостола Петра, а потому является главной католической церковью в мире. Собор очень красивый и может вместить одновременно 18 тысяч человек. Он занесен в Книгу рекордов как самый крупный католический храм в мире.
Здесь есть та самая Сикстинская капелла, стены которой расписаны Микеланджело, Боттичелли и Пинтуриккьо. Именно здесь выбирают нового папу после смерти действующего.
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