Четверг, 17 Январь, 09:17

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Почувствовали ли вы повышение цен с Нового года и насколько это существенно для бюджета вашей семьи?

Спецпроекты

$ 66,76
€ 76,14
249881
Обь
9см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Крещение-2019Итоги-2018Мусорная реформа
Новости

Маленькая страна: интересные факты о Ватикане

, ИА "Амител"
Рассказываем о самом маленьком государстве мира

Фото: staticflickr.com

Самая маленькая страна в мире — Ватикан — стала резиденцией Папы Римского 642 года назад, 17 января 1377 года. При этом как государство Ватикан оформился значительно позже — лишь 7 июня 1929 года. Рассказываем интересные факты о самом известном маленьком государстве мира.

1
Страна или город?

Это государство, хотя и расположено оно внутри другого города (Рима в Италии). Ватикан — самое маленькое официально признанное государство в мире. И это не часть Италии, а суверенное государство.

Имеет свой флаг, герб и даже свои монеты. Денежная единица — евро.

Площадь Ватикана — всего 0,44 кв. км. А еще тут есть собственный вокзал, школа, тюрьма и радиостанция.

Ватикан — это вспомогательная суверенная территория Святого Престола, резиденции высшего духовного руководства римско-католической церкви. Поэтому здесь государственная религия — католицизм. Официальных языков два: итальянский и латинский.

2
Откуда появилось такое название?
Название произошло от холма "Mot Vaticanus" (в переводе с латинского означает "место гаданий"), где и расположено это государство.
3
Святое место

Как мы уже писали выше, официально Ватикан появился в 1929 году. Место было известно.

Древние римляне считали это место святым, не селились здесь и ничего не строили. Первые религиозные строения появились тут в четвертом веке. К восьмому веку здесь были построены многочисленные поселения. Позже они объединились в государство. В 1870 году Ватикан перешел под власть Итальянского королевства. В 1929 году Бенито Муссолини подписал Латеранские соглашения, сделавшие Ватикан суверенным.

4
Получить гражданство Ватикана просто так нельзя

Только около 450 человек в Ватикане имеют гражданство, всего там живет около 850 человек. Остальные имеют разрешение на проживание. Гражданство можно получить только в связи с занимаемой должностью. Поэтому его имеют папа Римский, его ближайшие сотрудники, кардиналы, швейцарские гвардейцы, дипломатический персонал и так далее.

Перестал занимать должность — утратил гражданство.

5
Вся власть — папе
Ватикан — теократическая монархия. Папа Римский заведует всеми ветвями власти: законодательной, исполнительной, судебной. Точнее, он возглавляет Святой престол, куда кроме него входит Римская курия (административный орган).
6
Интернет не прошел мимо
Ватикан имеет собственный домен — ".va". Можно сказать, что www.vatican.va — официальный сайт карликового государства. Новости "с полей" можно почитать и здесь — www.news.va/en. Оба сайта ведутся на нескольких языках. Есть информационный портал "Радио Ватикана", сайт губернаторства Града-Государства Ватикан, сайт газеты "Оссерваторе Романо", Библиотеки Ватикана.
7
Живет за счет туризма
Это правда. Ватикан ничего не производит, ничего не выращивает. Все доходы только от туризма (очень популярное место для посещения) и от пожертвований.
8
Чем привлекает туристов?

Главная достопримечательность — Собор Святого Петра. Считается, что он построен на предполагаемом месте захоронения апостола Петра, а потому является главной католической церковью в мире. Собор очень красивый и может вместить одновременно 18 тысяч человек. Он занесен в Книгу рекордов как самый крупный католический храм в мире.

Здесь есть та самая Сикстинская капелла, стены которой расписаны Микеланджело, Боттичелли и Пинтуриккьо. Именно здесь выбирают нового папу после смерти действующего.

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< январь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31         
09:12
Заключенный в Бийске идет под суд за убийство сокамерника осколком зеркала 0
09:04
Глава ПФР объяснил, кто получит прибавку к пенсии больше тысячи рублей 0
09:00
Первый дом в Димитровских горках сдан на месяц раньше срока 1
08:58
Резкий скачок инфляции зафиксировали в России 0
08:43
Заявление Чубайса об энергорасточительности россиян прокомментировали в Госдуме 4
08:34
Кремль отреагировал на сообщения о подготовке покушения на Путина 0
08:17
Маленькая страна: интересные факты о Ватикане 0
08:06
Лицо легенды: каким мир запомнил неповторимого Мохаммеда Али 0
07:50
Человек с луны: лучшие роли и фильмы с Джимом Керри 0
07:34
Усадьбу-замок с этажом из гранита продают в алтайском городе-курорте за 17 млн 0
07:19
Никаких табу: глава алтайского управления по печати о новой политике в СМИ 0
07:03
"Вкусная" подача материала: как поднять школьную успеваемость ребенка 0
07:00
Народные приметы 17 января: что нужно делать и почему в этот день славят чертополох и мед 1
06:48
"Продаю и плачу": как потребителей заваливают бракованной обувью 6
06:32
Родился в рубашке: случаи невероятного везения в ДТП 0
06:17
Небольшое похолодание и снег обещают в Алтайском крае 17 января 0
06:01
Стало известно, кто будет оценивать проект ремонта старого моста в Барнауле 1
05:57
Легендарный биатлонист Тихонов предложил Шипулину идти не в Госдуму, а в шахту 2
04:36
Правозащитники перечислили пять фактов об изнасилованиях 0
03:31
Личные данные россиян соберут в одну систему 0
02:36
Ребенок родился в мужской колонии Новгородской области 0
01:24
Ученые изобрели новые противозачаточные в виде пластыря 4
00:14
Житель Нижнего Тагила нашел доказательства пыток группы Дятлова 2
23:58
Предприимчивые японские обезьяны научились использовать провода 0
23:49
Житель Башкирии убил жену гусем и мухобойкой 0
23:33
Лавров пошутил про "красную кнопку" перед американской журналисткой 0
22:51
Ежемесячные выплаты в России проиндексируют с 1 февраля 4
22:35
Путин поручил Центробанку и Минфину пристально следить за инфляцией 1
22:21
МИД РФ: Россия получила доказательства связи США с террористами 1
21:59
Только сжечь: повышены цены на уже купленные билеты на Универсиаду в Красноярске 2
21:37
Показ нацистской символики хотят разрешить в соцсетях, фильмах и литературе 0
21:24
Греф назвал единственное средство эффективной борьбы с коррупцией 6
20:47
Свердловский губернатор пообещал жителям 12 яиц в одной упаковке 4
20:33
Президент Федерации бобслея России дисквалифицирован до конца 2020 года 0
20:18
Россиянки не попали в рейтинг стран с самыми красивыми женщинами 1
19:51
Путин поручил расселить весь дом, пострадавший от взрыва газа в Магнитогорске 4
19:24
Томенко на Гайдаровском форуме поведал про космический мониторинг полей на Алтае 7
19:08
Коротко о главном: гей-парад, дорогой бензин и политики-лапуси
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 16 января
18:58
Чубайс назвал богатыми тех россиян, которые в месяц расходуют более 300 киловатт 18
18:47
Поездку с зажатой в дверях автобуса жительницей Барнаула проверят в СК 0
18:18
Буйный пассажир рейса Бангкок-Новосибирск закончил путешествие в полиции 0
17:51
ФСИН опровергла слухи о VIP-камере Улюкаева 0
17:32
Алтайский депутат предложил поменять закон о досрочном дембеле 2
17:24
McDonald's лишили эксклюзивных прав на Big Mac 0
17:17
Уголовное дело возбудили из-за невыплаты сотрудникам Дворца спорта зарплаты 0
17:11
Лапуся — не лапуся: тест про самых милых алтайских политиков 9
17:05
Боевика, готовившего покушение на Путина, поймали в Сербии 0
16:50
Барнаульский водоканал внедрил автоматический прием показаний счетчиков 0
16:32
Мать Брэда Питта рассказала, как Анджелина Джоли разрушала жизнь сына 3
16:30
Дню российского студенчества посвятят грандиозную шоу-программу 0

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.