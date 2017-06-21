Жители Барнаула уже оценили удобство покупок бытовой техники и электроники по низким интернет-ценам в реальных магазинах RBT.ru.
Поэтому компания расширяет свои горизонты и открывает еще два новых гипермаркета.
С 22 по 25 июня гипермаркеты RBT.ru в ТРЦ "Арена" и ТРЦ "Европа" празднуют открытие и дарят скидки до 30%.
В дни открытия можно сэкономить 4000 руб. при покупке стиральной машины HANSA WHB 1038 за 9 990 руб. Вместительный барабан с фронтальной загрузкой на 5 кг и различные режимы позволят постирать вещи даже из деликатных тканей.
Для внимательных читателей в дни открытия компания дарит дополнительную скидку 5%. Поделитесь новостью с друзьями или оставьте E-mail для получения рассылки самых интересных предложений.
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Формат работы RBT.ru объединил в себе плюсы традиционного розничного и интернет-магазина. Можно увидеть и проверить технику, получить консультацию специалистов перед покупкой в гипермаркете либо заказать доставку товара через сайт.
Грамотная ценовая политика и уникальный формат реальных магазинов с интернет-ценами позволяют сети стремительно развиваться. В России открыто 80 гипермаркетов RBT.ru в более чем 50 городах. За годы работы RBT.ru завоевал доверие россиян: сеть гипермаркетов посетили уже 10 миллионов клиентов.
Ассортимент RBT.ru – это 20 000 качественных товаров по низким ценам. Компания проводит ежедневный мониторинг цен конкурентов и следит за ситуацией на рынке. Огромный склад на Южном Урале позволяет сокращать издержки и экономить на аренде в других городах. Поэтому RBT.ru предлагает покупателям одинаково низкие цены как в интернет-магазине, так и в гипермаркетах.
22-25 июня открытие гипермаркета RBT.ru в ТРЦ "Арена" (Павловский тракт, 188) и ТРЦ "Европа" (Павловский тракт, 251в).
Режим работы: с 10:00 до 22:00, ежедневно без перерывов и выходных.
Бесплатная горячая линия – 8 800 333 36 17 (круглосуточно)
Комментарии
"это 20 000 качественных товаров по низким ценам" - остальным конторам теперь что делать? Ещё кто-то закроется, далее опять откроется - движуха! Но ... всё за счет покупателей (или деньги из бюджета)! Слава рЫнку!
Покупала в этой сети электромясорубку с теркой, классная.
Терка или сеть?