2 декабря — Международный день борьбы за отмену рабства. Сейчас сложно представить тысячи кораблей европейских колонизаторов, которые вывозили с Африканского континента миллионы будущих чернокожих рабов. В дороге выживал один из пяти, остальные могли прожить под властью белых американских хозяев всего несколько лет. Вспоминаем некоторые любопытные факты о непростом явлении.
Рабство имеет тысячелетнюю историю
Понятие рабства существовало несколько тысяч лет. Упоминание об этом есть даже в библейских источниках. США – одна из многих стран, где процветало рабство. Активные процессы принуждения к труду "низшей расы" проходили в Азии, Европе.
Домашние рабы — особый класс
В любой системе, и в рабстве в том числе, есть своя иерархия. Самыми привилегированными были домашние рабы, или личные. Они работали только на дому, были освобождены от тяжелого труда в поле. Всегда были при хозяине и более-менее входили в семью.
Африка — главный поставщик
Около 16,5 миллионов человек из Африки было доставлено в США с 1500 по 1900 год. Всего африканский континент потерял около 80 миллионов человек.
Небелые тоже владели рабами
Да, на самом деле чернокожие люди были и рабами, и рабовладельцами. Один из примеров — чернокожий табачный фермер Энтони Джонсон. Он сам был рабом, после освобождения купил ферму, нанял пять слуг, а после по суду доказал право на владение ими. В 1654 году гражданский суд оставил за Джонсоном право на пожизненное использование услуг одного из них.
Рабовладельцами были и индейцы чероки. На рубеже 19 века численность их рабов составляла 600 человек.
Права и свободы
Этого у рабов не было вообще. Раб был имуществом владельца, хозяин мог делать с ним все что угодно и совершенно безнаказанно. Средняя продолжительность жизни раба на плантациях в некоторых районах Юга не превышала шести-семи лет. Они стоили так дешево, что выгоднее их было максимально использовать в короткое время до смерти, чем содержать.
Наказания
За побег рабу отрезали уши, за невыработку — руки и ноги его детей. Рабов били плетками, палками, привязывали к деревьям или бросали в яму и оставляли без воды, еды, на жаре, устраивали на них охоту, вливали в раны горячий воск или сыпали перцем. Нередко до полусмерти негритянок мучили ревнивые жены белых хозяев.
Впервые материал опубликован на сайте Amic.ru 19 июня 2017 года.
Комментарии
Про крепостное право до 1861 г. что слышно?
По крайней мере, выходцы из Африки хоть тогда работали.
ужасно
Вся человеческая цивилизация в этом. Постоянно кто-то кого-то нагибает.
19.06.2017 08:29
Пионер
Вы не пионер, а самозванец.
Американцы хоть из Африки привозили, а в России над своими же издевались. Российское крепостное право отменили в том же 1861 году.
У нас до сих пор это процветает, особенно на Кавказе.
Нет никаких оправданий для рабовладельцев.
факты о рабстве в армии тоже впечатляют
19.06.2017 08:29
Пионер
[больше года] [больше 500 сообщений]
По крайней мере, выходцы из Африки хоть тогда работали.
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судя по фото, нигеры уже и тогда не работали
Одними из превых рабов в истории Америки были белые. Или капитана Блада на курорт вывезли с Англии? Только отчего-то никто про это не вспоминает. С 1641 по 1652 свыше 500 000 Ирландцев были убиты Англичанами, а другие 300 000 были проданы в качестве рабов
19.06.2017 09:48
Filin
капитан блад это же вымышленный персонаж))
что не отменяет фактов продажи англичанами своих соотечественников в рабство
19.06.2017 09:48
Filin
А вот нефиг было бунтовать.
Да сейчас большинство стран мира - рабы США
На Кавказе до сих пор рабство процветает.
И в Средней Азии. И в Афганистане.
А причем здесь крепостное право???.. Крепостное право это немного другой вид использования труда человека. и да будет известно некоторым товарищам, считалось что на Руси рабства нет. а вот про татар могли бы и написать что нибудь, у них то как раз в рабстве достаточно много разной национальности людей было.
А почему в США родственникам репрессированных чернокожих компенсации не платят
Семь процентов жителей США верят, что шоколадное молоко дают коричневые коровы
Почему то не пишут о рабстве в сибири учинёными русскими колонизаторами,за не выплату ясака жестоко убивали.
19.06.2017 10:58
Гость
Крепостное право это немного другой вид использования труда человека.
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Формально - другой. А по факту (особенно в РИ 18-19 веков) - практически одинаково.
да будет известно некоторым товарищам, считалось что на Руси рабства нет.
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Почитай, что значит слово "холоп".
а вот про татар могли бы и написать что нибудь,
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Татары жили в США?
19.06.2017 11:04
Коренной житель АК
А китайские колонизаторы алтайцев убивали просто так. Даже в рабство не брали. Просто хотели всех вырезать. Не получилось. Может русские колонизаторы помешали?
А английские, французские, испанские и португальские колонизаторы в своих колониях тоже расслабляться не давали. Только немцам колоний не хватило, за это они потом две мировых войны устроили
Что характерно: даже после отмены рабства вернуться в родную Африку захотели считаные тысячи - что составляет совсем незначительный процент от 16,5 миллионов. Эти немногие тысячи вернулись, основали свое государство Либерия. Но, без белого руководства постепенно скатились до уровня прочих соседских Людоедий.
19.06.2017 11:17
гость
А китайские колонизаторы алтайцев убивали просто так. Даже в рабство не брали. Просто хотели всех вырезать.
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Ну ты хунхузов с официальной властью империи Цин не смешивай. Хунхузы и для империи были бандиты.
19.06.2017 10:59
гость
А почему в США родственникам репрессированных чернокожих компенсации не платят
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Еще как платят. General welfare называется.
Коренной, твоих предков русские по их слёзной просьбе с уйгурского сняли. Изучи историю, остолоп фашиствующий... Про ясаки какие-то блеешь... Опять лизнул с утра?
19.06.2017 11:44
Кот.Без сапог.
Ты уйгуров с джунгарами перепутал? Историк, млин.
Лизать с утра и не только, этой удел котов вроде тебя,что ты там лижешь и где это уже твои проблемы. Русские колонизаторы прям ломанулись в сибирь,что бы кого то откуда то снять,ну-ну... Я сильно сомневаюсь,что бы коренные народы в сибири слёзно просились в ясачное рабство колонизатором.
Коренной, ты - фашиствующий скудоумный .Лижущий с утра шило. В том что ты неудачник виноваты не русские, а ты сам. И , кстати, озвучь свою национальность, пожалуйста.
19.06.2017 12:33
Коренной житель АК
19.06.2017 12:53
Кот.Без сапог.
Уважаемые зрители! Вам был представлен диалог на тему "Мирное сосуществование народов многонационального Российского государства".
Кот, я писал о русских колонизаторах прошлых и на стоящих это раз. Если ты себя к таковым не относишь тогда,что кудахчем? Может у тебя ПГМ или РГМ(русизм головного мозга) ? Сам прикинь кто в алтайском регионе является местным?
Сейчас многие коренные жители лижут зады американским колонизатором
19.06.2017 13:05
- гость -
19.06.2017 12:33
Коренной житель АК
19.06.2017 12:53
Кот.Без сапог.
Уважаемые зрители! Вам был представлен диалог на тему "Мирное сосуществование народов многонационального Российского государства".
Ну это еще цветочки, не так давно коренных жителей другого региона мочили в сортире. Еще мочили коренных жителей в Косово, Южной Осетии и Абхазии. Да и сегодня на Донбассе и в Луганской области коренных жителей бомбят. Трудный это вопрос
Еще Нагорный Карабах, там тоже коренные жители друг друга не любят
19.06.2017 15:37
гость
Ну это еще цветочки, не так давно коренных жителей другого региона мочили в сортире. Еще мочили коренных жителей в Косово, Южной Осетии и Абхазии. Да и сегодня на Донбассе и в Луганской области коренных жителей бомбят. Трудный это вопрос
---
Это ты еще про Руанду забыл. Так какой выход? Всеобщее и полное самоопределение?
По настоящему малоизвестным фактом является то, что основным потребителем черного товара были не США, а страны центральной и Южной Америки. США на их фоне просто невинные младенцы. Вы бы товарищи политруки обновляли хоть свои методички