Воскресенье, 2 Декабрь, 17:39

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Сколько денег в месяц вам нужно, чтобы почувствовать себя счастливым

А вы согласны сортировать мусор?

Спецпроекты

$ 66,53
€ 75,75
297693
Обь
78см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новые тарифы в автобусах БарнаулаНовый год - 2019Перемены в правительстве Алтайского края
Новости

Черные хозяева, отрезанные уши и 16,5 млн рабов: факты о рабстве в США

, ИА "Амител"
Фото и малоизвестные факты

2 декабря — Международный день борьбы за отмену рабства. Сейчас сложно представить тысячи кораблей европейских колонизаторов, которые вывозили с Африканского континента миллионы будущих чернокожих рабов. В дороге выживал один из пяти, остальные могли прожить под властью белых американских хозяев всего несколько лет. Вспоминаем некоторые любопытные факты о непростом явлении.

1
Рабство имеет тысячелетнюю историю
Понятие рабства существовало несколько тысяч лет. Упоминание об этом есть даже в библейских источниках. США – одна из многих стран, где процветало рабство. Активные процессы принуждения к труду "низшей расы" проходили в Азии, Европе.
2
Домашние рабы — особый класс
В любой системе, и в рабстве в том числе, есть своя иерархия. Самыми привилегированными были домашние рабы, или личные. Они работали только на дому, были освобождены от тяжелого труда в поле. Всегда были при хозяине и более-менее входили в семью.
3
Африка — главный поставщик
Около 16,5 миллионов человек из Африки было доставлено в США с 1500 по 1900 год. Всего африканский континент потерял около 80 миллионов человек.
4
Небелые тоже владели рабами

Да, на самом деле чернокожие люди были и рабами, и рабовладельцами. Один из примеров — чернокожий табачный фермер Энтони Джонсон. Он сам был рабом, после освобождения купил ферму, нанял пять слуг, а после по суду доказал право на владение ими. В 1654 году гражданский суд оставил за Джонсоном право на пожизненное использование услуг одного из них.

Рабовладельцами были и индейцы чероки. На рубеже 19 века численность их рабов составляла 600 человек.

5
Права и свободы
Этого у рабов не было вообще. Раб был имуществом владельца, хозяин мог делать с ним все что угодно и совершенно безнаказанно. Средняя продолжительность жизни раба на плантациях в некоторых районах Юга не превышала шести-семи лет. Они стоили так дешево, что выгоднее их было максимально использовать в короткое время до смерти, чем содержать.
6
Наказания
За побег рабу отрезали уши, за невыработку — руки и ноги его детей. Рабов били плетками, палками, привязывали к деревьям или бросали в яму и оставляли без воды, еды, на жаре, устраивали на них охоту, вливали в раны горячий воск или сыпали перцем. Нередко до полусмерти негритянок мучили ревнивые жены белых хозяев.

 Впервые материал опубликован на сайте Amic.ru 19 июня 2017 года.

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

19.06.2017 08:24
ленин папа

Про крепостное право до 1861 г. что слышно?

0  0
19.06.2017 08:29
Пионер

По крайней мере, выходцы из Африки хоть тогда работали.

1  0
19.06.2017 08:47
- гость -

ужасно

0  0
19.06.2017 08:58
- гость -

Вся человеческая цивилизация в этом. Постоянно кто-то кого-то нагибает.

0  0
19.06.2017 09:03
dsN

19.06.2017 08:29
Пионер

Вы не пионер, а самозванец.

0  0
19.06.2017 09:04
- гость -

Американцы хоть из Африки привозили, а в России над своими же издевались. Российское крепостное право отменили в том же 1861 году.

0  0
19.06.2017 09:04
гость

У нас до сих пор это процветает, особенно на Кавказе.

0  0
19.06.2017 09:06
dsN

Нет никаких оправданий для рабовладельцев.

0  0
19.06.2017 09:07
- гость -

факты о рабстве в армии тоже впечатляют

0  0
19.06.2017 09:16
ПлохойХорошийЗлой


19.06.2017 08:29
Пионер
[больше года] [больше 500 сообщений]

По крайней мере, выходцы из Африки хоть тогда работали.
________________

судя по фото, нигеры уже и тогда не работали

0  0
19.06.2017 09:48
Filin

Одними из превых рабов в истории Америки были белые. Или капитана Блада на курорт вывезли с Англии? Только отчего-то никто про это не вспоминает. С 1641 по 1652 свыше 500 000 Ирландцев были убиты Англичанами, а другие 300 000 были проданы в качестве рабов

0  0
19.06.2017 09:53
Serg 1

19.06.2017 09:48
Filin

капитан блад это же вымышленный персонаж))
что не отменяет фактов продажи англичанами своих соотечественников в рабство

0  0
19.06.2017 10:03
- гость -

19.06.2017 09:48
Filin
А вот нефиг было бунтовать.

0  0
19.06.2017 10:06
гость

Да сейчас большинство стран мира - рабы США

0  0
19.06.2017 10:43
- гость -

На Кавказе до сих пор рабство процветает.

0  0
19.06.2017 10:57
гость

И в Средней Азии. И в Афганистане.

0  0
19.06.2017 10:58
Гость

А причем здесь крепостное право???.. Крепостное право это немного другой вид использования труда человека. и да будет известно некоторым товарищам, считалось что на Руси рабства нет. а вот про татар могли бы и написать что нибудь, у них то как раз в рабстве достаточно много разной национальности людей было.

0  0
19.06.2017 10:59
гость

А почему в США родственникам репрессированных чернокожих компенсации не платят

0  0
19.06.2017 11:01
гость

Семь процентов жителей США верят, что шоколадное молоко дают коричневые коровы

0  0
19.06.2017 11:04
Коренной житель АК

Почему то не пишут о рабстве в сибири учинёными русскими колонизаторами,за не выплату ясака жестоко убивали.

0  0
19.06.2017 11:10
- гость -

19.06.2017 10:58
Гость
Крепостное право это немного другой вид использования труда человека.
---
Формально - другой. А по факту (особенно в РИ 18-19 веков) - практически одинаково.

да будет известно некоторым товарищам, считалось что на Руси рабства нет.
---
Почитай, что значит слово "холоп".

а вот про татар могли бы и написать что нибудь,
---
Татары жили в США?

0  0
19.06.2017 11:17
гость


19.06.2017 11:04
Коренной житель АК

А китайские колонизаторы алтайцев убивали просто так. Даже в рабство не брали. Просто хотели всех вырезать. Не получилось. Может русские колонизаторы помешали?

0  0
19.06.2017 11:20
гость

А английские, французские, испанские и португальские колонизаторы в своих колониях тоже расслабляться не давали. Только немцам колоний не хватило, за это они потом две мировых войны устроили

0  0
19.06.2017 11:22
- гость -

Что характерно: даже после отмены рабства вернуться в родную Африку захотели считаные тысячи - что составляет совсем незначительный процент от 16,5 миллионов. Эти немногие тысячи вернулись, основали свое государство Либерия. Но, без белого руководства постепенно скатились до уровня прочих соседских Людоедий.

0  0
19.06.2017 11:30
- гость -

19.06.2017 11:17
гость
А китайские колонизаторы алтайцев убивали просто так. Даже в рабство не брали. Просто хотели всех вырезать.
---
Ну ты хунхузов с официальной властью империи Цин не смешивай. Хунхузы и для империи были бандиты.

0  0
19.06.2017 11:39
- гость -

19.06.2017 10:59
гость
А почему в США родственникам репрессированных чернокожих компенсации не платят
---
Еще как платят. General welfare называется.

0  0
19.06.2017 11:44
Кот.Без сапог.

Коренной, твоих предков русские по их слёзной просьбе с уйгурского сняли. Изучи историю, остолоп фашиствующий... Про ясаки какие-то блеешь... Опять лизнул с утра?

0  0
19.06.2017 12:02
- гость -

19.06.2017 11:44
Кот.Без сапог.
Ты уйгуров с джунгарами перепутал? Историк, млин.

0  0
19.06.2017 12:33
Коренной житель АК

Лизать с утра и не только, этой удел котов вроде тебя,что ты там лижешь и где это уже твои проблемы. Русские колонизаторы прям ломанулись в сибирь,что бы кого то откуда то снять,ну-ну... Я сильно сомневаюсь,что бы коренные народы в сибири слёзно просились в ясачное рабство колонизатором.

0  0
19.06.2017 12:53
Кот.Без сапог.

Коренной, ты - фашиствующий скудоумный .Лижущий с утра шило. В том что ты неудачник виноваты не русские, а ты сам. И , кстати, озвучь свою национальность, пожалуйста.

0  0
19.06.2017 13:05
- гость -

19.06.2017 12:33
Коренной житель АК
19.06.2017 12:53
Кот.Без сапог.

Уважаемые зрители! Вам был представлен диалог на тему "Мирное сосуществование народов многонационального Российского государства".

0  0
19.06.2017 13:16
Коренной житель АК

Кот, я писал о русских колонизаторах прошлых и на стоящих это раз. Если ты себя к таковым не относишь тогда,что кудахчем? Может у тебя ПГМ или РГМ(русизм головного мозга) ? Сам прикинь кто в алтайском регионе является местным?

0  0
19.06.2017 14:33
гость

Сейчас многие коренные жители лижут зады американским колонизатором

0  0
19.06.2017 15:37
гость


19.06.2017 13:05
- гость -

19.06.2017 12:33
Коренной житель АК
19.06.2017 12:53
Кот.Без сапог.
Уважаемые зрители! Вам был представлен диалог на тему "Мирное сосуществование народов многонационального Российского государства".

Ну это еще цветочки, не так давно коренных жителей другого региона мочили в сортире. Еще мочили коренных жителей в Косово, Южной Осетии и Абхазии. Да и сегодня на Донбассе и в Луганской области коренных жителей бомбят. Трудный это вопрос

0  0
19.06.2017 15:39
гость

Еще Нагорный Карабах, там тоже коренные жители друг друга не любят

0  0
19.06.2017 16:15
- гость -

19.06.2017 15:37
гость
Ну это еще цветочки, не так давно коренных жителей другого региона мочили в сортире. Еще мочили коренных жителей в Косово, Южной Осетии и Абхазии. Да и сегодня на Донбассе и в Луганской области коренных жителей бомбят. Трудный это вопрос
---
Это ты еще про Руанду забыл. Так какой выход? Всеобщее и полное самоопределение?

0  0
2.12.2018 15:18
АБОРИГЕН

По настоящему малоизвестным фактом является то, что основным потребителем черного товара были не США, а страны центральной и Южной Америки. США на их фоне просто невинные младенцы. Вы бы товарищи политруки обновляли хоть свои методички

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< декабрь 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31                  
17:04
"Елочка мне нравится?": бийский пенсионер матом ответил на вопрос о елочке 0
16:28
Барнаульцы жалуются на занесенные снегом светофоры и полосы стоп-линий 0
16:08
Комментатор из Алтайского края Михаил Меламед назван "Новым голосом спорта" 1
15:33
Автобус врезался в троллейбус на остановке в Барнауле из-за гололеда 0
15:11
Разбившимся в ДТП юным спортсменам власти отказались предоставить транспорт 0
14:46
Лучшие десерты и напитки сезона выбрали на "Алтайской зимовке" 0
14:11
Путин пообещал Аргентине помочь в строительстве 700 километров дороги 4
13:51
Новогодний городок обустроят в Барнауле на пешеходной улице Мало-Тобольской 2
13:21
Предложение Соловьева отменить визы для европейцев высмеяли в Сети 1
12:53
Джеки Чан рассказал, как во время ссоры с женой бросил сына через комнату 0
12:25
Сотни акул оккупировали знаменитый пляж в Тайланде 0
11:45
Момент наезда на пешехода на переходе в Барнауле попал на видео 15
11:21
Лукашенко считает, что Беларусь во главе с ним Западу "абсолютно не нужна" 0
10:42
Россия и Аргентина подписали соглашение в области мирного атома 0
10:17
Захарова ответила на запрет Киева посещать журналистам Крым 1
09:51
Путин отреагировал на сравнение России с "террористическими организациями" 0
09:25
Путин на G20 рисовал схемы, чтобы разъяснить ситуацию в Керченском проливе 0
08:56
Командующего Пятым флотом США обнаружили мертвым в Бахрейне 0
08:44
Путин назвал маловероятным сценарием сюжет фильма "Хантер Киллер" 1
07:50
Черные хозяева, отрезанные уши и 16,5 млн рабов: факты о рабстве в США 37
07:34
Барнаульцев массово "завлекают" на Трассу Здоровья 10 путевками в Австрию 1
07:19
Почему маршала Ворошилова похоронили возле Кремлевской стены 38
07:03
Двухуровневый пентхаус с террасой и сауной продают в Барнауле за 19,9 млн 1
06:48
Ангельская Люси Лью: фото экзотичной голливудской дивы 0
06:32
Чистые эмоции: дети и их реакция на подарки 0
06:17
Холодно, скользко и снежно: прогноз погоды в Алтайском крае на 2 декабря 0
06:01
Алтайский край остается аутсайдером по уровню зарплат в Сибири 6
23:34
Пассажир снял на видео, как у Airbus 320 начала отваливаться обшивка 0
22:22
Правительство поддержало проект об усыновлении детей ВИЧ-инфицированными 0
21:28
Биоинженер из России создал в США роботов, способных находить рак 0
20:14
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Джорджа Буша - старшего 0
19:49
Бежавший из России актер Пашинин разгребает мусор на Украине ради еды 25
19:19
СК начал проверку после отравления школьников крысиным ядом в Казани 0
18:44
От -32 до -13: погода в Алтайском крае на 2 декабря 0
18:02
Новое землетрясение магнитудой 5,2 произошло на Аляске 1
17:40
Видео из VIP-камеры Цеповяза появилось в Сети: кресла и набор для чаепития 4
17:18
Призыв не пускать на Украину женщин оценили в Совете при президенте России 0
16:46
Трамп прокомментировал смерть Джорджа Буша - старшего 0
16:21
Подросток погиб при прыжке с парашютом на Сахалине 0
15:35
Жителей Алтайского края поздравили с 17-летием партии "Единая Россия" 10
15:01
Джордж Буш - младший подтвердил смерть своего отца 0
14:44
Люди, птицы и Снегурочки: фотографии с "Алтайской зимовки" 0
14:18
Умер бывший президент США Джордж Буш - старший 0
13:34
Алтайский губернатор Виктор Томенко объяснил, зачем он стал единороссом 7
13:22
Жителям Алтайского края напомнили правила поведения на льду 0
12:32
"Еще больше объединит нас": Лоор о вступлении Томенко в "Единую Россию" 4
12:01
Алтайский губернатор Виктор Томенко заявил о вступлении в "Единую Россию" 4
11:42
Песков рассказал, что Путин и Трамп поздоровались на саммите G20 0
11:11
Алтайское село несколько дней проведет без воды и света из-за непогоды 1
10:46
Порошенко назвал необходимый уровень минимальной зарплаты на Украине 0

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.