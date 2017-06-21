Заканчивается строительство жилого дома в центре Барнаула по улице Песчаной, 19. Каркас здания полностью готов, установлено остекление, завершается монтаж фасада, на финальной стадии находятся внутренние работы. Дом постепенно готовится к сдаче.
Стать новоселом можно уже в этом году. Причем удивляет не только скорость и качество строительных работ, но и цены на квартиры.
Так, однокомнатную квартиру-студию площадью 20,13 квадратных метра можно приобрести всего за 1 000 000 рублей.
Однокомнатную квартиру площадью 29,22 квадратных метра — за 1 375 000 рублей. Двухкомнатная квартира площадью 38 квадратных метров обойдется всего в 1 875 000 рублей.
Также действует выгодная программа рассрочки от застройщика ООО "ИСК Вектор", доступна ипотека от банков-партнеров: АО "КБ Дельта кредит", ПАО "Росбанк", ПАО Азиатско-Тихоокеанский Банк, ПАО ВТБ 24.
Жилой комплекс расположен в тихом центре города, в шаговой доступности от всей инфраструктуры, торговых центров, школ, детских садов и вузов. С верхних этажей открывается потрясающий панорамный вид.
Дворовая зона озеленена и скрыта от посторонних глаз, оборудованы крытые детская и спортивная площадки. Также из преимуществ дома можно отметить наличие быстрых и тихих лифтов, комфортные и освещенные лестничные площадки, отсутствие нежилых помещений в здании.
И все это по рекордно низким для центра города Барнаула ценам.
Квартиры от 1 000 000 рублей уже в продаже, но предложение ограничено.
С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте http://xn----gtbhbeijlk2a5ac0i.xn--p1ai/download/izm-from-04-05-17.pdf
Телефон отдела продаж: +7(3852)533-000
Сайт: изумрудный-жк.рф