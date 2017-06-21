Пообщаться в режиме онлайн-конференции с директором Барнаульской горэлектросети Иваном Василиади смогут читатели Amic.ru сегодня, 21 июня. Традиционно эксперт ответит на все вопросы, касающиеся деятельности БГЭС.
Конференция состоится с 11 до 12 часов. Прием вопросов открыт с 9.00. Задать вопрос можно здесь.
Напомним, формат "прямых линий" БГЭС и читателей нашего информагентства проходит в рамках совместного проекта ИА "Амител" и энергетиков. За все это время эксперты горэлектросети ответили более чем на 200 вопросов. Чаще всего людей интересует начисление пени, правила замены и поверки электросчетчика, отключение электроэнергии за долги, пункты, за которые, помимо света, горэлектросеть может выставить счет.
Подробнее с материалами конференций можно ознакомиться, перейдя по ссылке.
Комментарии
у меня вопросов нет. потребители энергии - ворье, которое надо наказывать как можно более жестко