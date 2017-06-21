Фото: сайт администрации Барнаула
Глава администрации Барнаула Сергей Дугин заявил, что в ближайшие три года муниципальный пляж города на острове Помазкин будет полностью обновлен. Об этом сити-менеджер заявил во время осмотра спортивно-оздоровительной зоны в селе Павловск. Искусственный пляж на водохранилище в Павловске расположен в 45 километрах от Барнаула. На выходных там отдохнуло около 5 тысяч человек.
Отметим, что Сергей Дугин сопровождал губернатора Алтайского края Александра Карлина, который посещал обновленный пляж в Павловске. Уже сегодня в пляж вложено около 3 миллионов рублей, и инвесторы намерены продолжить работу по его расширению.
"Если та инфраструктура, о которой мы говорили, будет, то это вдвойне комфортно. Даже сегодня можно приехать с маленьким ребенком и искупаться в таком теплом озере с пологим берегом. Во-первых, добираться сюда удобнее, сделана прекрасная дорога, во-вторых, почищен пруд. Здесь прекрасные природно-климатические условия. В прошлом году здесь отдохнуло более 12 тысяч человек, из них 70% — это жители Барнаула", — сказал Сергей Дугин, который, глядя на губернатора, пообещал, что в ближайшие три года и пляж в Барнауле обретет новую жизнь.
"Барнаульскому пляжу никогда не уделяли внимания. Он стихийно наполнялся, и осенью заканчивался сезон. Мы с нашим управлением природных ресурсов пытаемся там сделать два добрых дела: сделать одно углубление, чтобы функционировала лодочная станция, а также намыть песок на пляж, чтобы сделать его более высоким. Надо приводить обязательно в порядок городской пляж, и мы это сделаем ", — добавил Сергей Дугин.
Отметим, что городской пляж в Барнауле заработал на прошлых выходных. Его открытие посетило более 2 тысяч человек. На данный момент тут оборудовали только 300 парковочных мест.
Гости, которые пришли на открытие большой компанией, могли арендовать беседки, которые вмещают до 12 человек. Стоимость на целый день – 2000 руб., на час – 300 руб. Также в прокате есть шезлонги. Стоимость аренды на день – 100 руб. На пляже есть две волейбольные площадки, биотуалеты, фонтанчики с питьевой водой, душевые. Работает медпункт. В скором времени тут установят девятиметровую горку. На пляж ходит общественный транспорт. "Газель" №101 начинает движение от площади Баварина до парковки городского пляжа. Поездка стоит 20 рублей в одну сторону.
Комментарии
"из них 70% — это жители Барнаула", — сказал Сергей Дугин, глядя на Карлина" (с)
Паспорта с пропиской проверял? Нескушный у нас мэр,где только такого откопали и за какие заслуги.
Есть такая тема - летом в следующий год пляж обещать
"обещанного три года ждут"
... и немедленно выпил.
Блин, был разочарован, просидел 15 мин в автобусе, то что до пляжа он не идет никто не сказал, от места размещения контейнеров очищенного много лет назад справа от моста и якобы оборудованного для парковки пляжа топал еще минут 7. да через мост я и так перейду за те же 15 минут бесплатно
Сам бы хоть искупался Дугин))
Обещать пляж - хорошее дело, а что кстати с обещанным ремонтом дорог? После впечатляющего начала, дело походу сдулось. Например Матросова уже месяц "в одной поре", все брошено, техники нет, рабочих тоже. Похоже денюжки тю-тю, заблудились.
Где он сам то будет через три года????Дугин то.....
Обещанного три года ждут да )))
Вы не поняли, будут фарватер чистить для яхт-клуба, а песок со дна на пляж намоют. " 2 добрых дела сделают: и "хорошим людям" приятное и деньги за счет бюджета освоят.
Пляж для барнаульцев в Павловске. А почему не в Алейске или Рубцовсе? Там теплее
и река Алей есть.