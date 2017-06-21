Фото: сайт администрации Барнаула

Глава администрации Барнаула Сергей Дугин заявил, что в ближайшие три года муниципальный пляж города на острове Помазкин будет полностью обновлен. Об этом сити-менеджер заявил во время осмотра спортивно-оздоровительной зоны в селе Павловск. Искусственный пляж на водохранилище в Павловске расположен в 45 километрах от Барнаула. На выходных там отдохнуло около 5 тысяч человек.

Отметим, что Сергей Дугин сопровождал губернатора Алтайского края Александра Карлина, который посещал обновленный пляж в Павловске. Уже сегодня в пляж вложено около 3 миллионов рублей, и инвесторы намерены продолжить работу по его расширению.

"Если та инфраструктура, о которой мы говорили, будет, то это вдвойне комфортно. Даже сегодня можно приехать с маленьким ребенком и искупаться в таком теплом озере с пологим берегом. Во-первых, добираться сюда удобнее, сделана прекрасная дорога, во-вторых, почищен пруд. Здесь прекрасные природно-климатические условия. В прошлом году здесь отдохнуло более 12 тысяч человек, из них 70% — это жители Барнаула", — сказал Сергей Дугин, который, глядя на губернатора, пообещал, что в ближайшие три года и пляж в Барнауле обретет новую жизнь.

"Барнаульскому пляжу никогда не уделяли внимания. Он стихийно наполнялся, и осенью заканчивался сезон. Мы с нашим управлением природных ресурсов пытаемся там сделать два добрых дела: сделать одно углубление, чтобы функционировала лодочная станция, а также намыть песок на пляж, чтобы сделать его более высоким. Надо приводить обязательно в порядок городской пляж, и мы это сделаем ", — добавил Сергей Дугин.

Отметим, что городской пляж в Барнауле заработал на прошлых выходных. Его открытие посетило более 2 тысяч человек. На данный момент тут оборудовали только 300 парковочных мест.

Гости, которые пришли на открытие большой компанией, могли арендовать беседки, которые вмещают до 12 человек. Стоимость на целый день – 2000 руб., на час – 300 руб. Также в прокате есть шезлонги. Стоимость аренды на день – 100 руб. На пляже есть две волейбольные площадки, биотуалеты, фонтанчики с питьевой водой, душевые. Работает медпункт. В скором времени тут установят девятиметровую горку. На пляж ходит общественный транспорт. "Газель" №101 начинает движение от площади Баварина до парковки городского пляжа. Поездка стоит 20 рублей в одну сторону.



