"Шоу талантов" — телевизионная передача, в которой любой желающий, вне зависимости от возраста или рода занятий, может продемонстрировать свои уникальные способности.
Amic.ru предлагает посмотреть на несколько красивых выступлений в разных странах мира.
Комментарии
Лажа конкретная.
Братец сестру об пол головой возил возил, народу аж страшно было .
мне на этом конкурсе другой номер понравился там два брата близнеца сотворили мир , женщину, непогоду, а потом клонировали ее.
монгол по сравнению с бритами просто космос, а так - да, ни о чём.