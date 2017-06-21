Фото: eastbook.eu
В самопровозглашенной Донецкой народной республике задержали подозреваемых в нападении на патруль наблюдателей ОБСЕ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Донецкое агентство новостей.
Ранее ОБСЕ сообщила, что членам патруля ее Специальной мониторинговой миссии на посту станции Ясиноватая, которая находится под контролем ДНР, мужчины в военной форме угрожали оружием, а автомобиль наблюдателей получил незначительные повреждения. Уточняется, что инцидент произошел во вторник, 20 июня. Патруль состоял из шести человек, передвигавшихся на двух бронетранспортерах. У угрожавших им мужчин были закрыты лица, предположительно, они стреляли в направлении машин патруля, пытались разбить окна, а также направляли оружие на членов патруля.
В сообщении сказано, что Минобороны и министерство госбезопасности ДНР приняли меры, в ходе которых были задержаны вооруженные люди, напавшие на патруль. Сейчас они дают признательные показания.
Комментарии
Допрашивать до тех пор, пока не признаются на весь мир, что они диверсанты ЦРУ.
Переодеться в чужую форму и совершать провокации - это же так по-бандеровски.
А чего они хотели от ОБСЕ? ОБСЕ поддерживает нацистов на Украине, чего им еще надо? Еще денег?
21.06.2017 08:53
- гость -
Допрашивать до тех пор, пока не признаются на весь мир, что они диверсанты ЦРУ.
У ОБСЕ и ЦРУ одни цели. Зачем им нападать друг на друга
21.06.2017 08:57 ну , что ты мне еще расскажешь про летчика волошина и распятого мальчика?
надо к мотороле отправить, пусть лохам с нашей дочки кндр покажет, как надо мучить пленных! а то за зря проломили башку американскому студенту, что хотел подтереться в сортире рожей кима )))
21.06.2017 10:45
- гость -
Ну и на что нам эта российская пропаганда про летчиков,про мальчиков.Ты лучше расскажи все как есть,как видел собственными очами про киевлян,повально сидящих в ресторанах и кафе.Про заставленные дворы в Киеве мерседесами,и ролс-ройсами,про лениво снующих туда сюда,например одеситах,изнывающих от спокойствия.Нам будет с чем сравнить,нашу жизнь некудышную,со счастливой житухой в Украине,да еще с безвизом(вообще нам на зависть!).
На Украине ВВП на душу населения в три раза меньше, чем у нас, пенсии по 4 т.р на наши деньги и отопление почти пол пенсии, нет медицинского страхования. Не знаю, когда там евроинтеграция даст плоды. Ну сейчас поехали в Польшу, как гасторбайтеры, чуть-чуть денег будут присылать родственникам
Да бардак там ещё тот. Всякая алкашня теперь получив автомат считает себя богом.
Автоматы там и у нацистов.На американские деньги. Да там и автомат то берут, потому, что без него не проживешь. Как в Афганистане. Это называется евроинтеграция
Пенсии в Украине конечно поменьше, но цена на всё значительно меньше: черешня по 100-120 рэ кг на рубли. Мясо 180 рэ. кг. Коммуналка значительно ниже. Зимой кто на субсидиях открывали окна и топили по максимуму, что бы "использовать" причитающееся количество бесплатного газа на субсидию.Ежемесячное пособие на ребёнка с рождения 2100 рэ. 100 т.р. разово. Единственно, что очень дорого это ГСМ. 60-70 рэ литр, но очень качественный ГСМ т.к. поставщиков основных два : Азербайджан и Белоруссия. С учётом безвиза, у людей есть шанс нормально жить.
21.06.2017 11:35 - совершенно верно! Все кто приезжает в чужую страну и убивают там людей фактически преступники. А государство , которое подготавливает такие банды, вооружает и отправляет в чужую страну - нарушает все возможные международные нормы и в том числе поэтому в декабре 2016 года было признано в ООН- оккупантом.
Украине ВВП на душу населения в три раза меньше - ВВП как в Белоруссии, но и цены втрое ниже наших, южная тёплая страна, отопление два месяца в году, полно местных фруктов и овощей. иномарки втрое дешевле - нет заград.пошлин.ну а про воздух свободы вам-рабам не понять...
нет медицинского страхования - его и у нас нет!
если бы при распаде СССР Россия не захапала себе одной Якутию(90% нефти газа алмазов золота там) а поделила по-честному...
алкашня теперь получив автомат - это вы про лднр?
Автоматы, буки, бурятские танки там и у нацистов.На американские деньги, но покупают их в военторге в раисе ...
если бы при распаде СССР Россия не захапала себе одной Якутию(90% нефти газа алмазов золота там) а поделила по-честному...
Глупый какел, с какого перепою надо было делить? Твоя страна хоть цент долга Союза погасила, чтоб ты такие заявления выпукивал?
21.06.2017 11:40
- гость -
Ничего не пойму.Вы описали жизнь (коротенько) обычного гражданина любой страны.
А в Украине-то в чем фишка?Жить стали гирше,чем при диктаторе и ворюге яныке,но с туристическим безвизом.Вы написали,что в этом есть шанс(!) нормально жить????Лотерея что ли?Кому повезет?????????
алкашня теперь получив автомат - это вы про лднр? Конечно! И о бурятских шахтёрах, которые закопчёные с Кобзоном в госпиталях общаются..
21.06.2017 11:56 Ничего не пойму.Вы описали жизнь (коротенько) обычного гражданина любой страны.
Ага. Обычной страны сваливающей из совка и связанных с ним скреп одной соседней сверхдержавы с регулярно падающими космическими кораблями и признанной официально ООН в декабре 2016г. -оккупантом.
21.06.2017 11:52 да дурак! в Беловежской Пуще с борькой-алкашом был уговор, что Россия забирает кошелек СССР-Якутию и платит долг, а Украина получает Крым. иначе бы мусульманская тюркоязычная Якутия получила независимость
============ в Беловежской Пуще с борькой-алкашом был уговор что украина сдает ядерное оружие(80 шахт с сатанами и мобильные комплексы) в обмен на Крым...
Вот теперь вы допрыгались. Ни Крыма, ни ракет, ни алмазов.
Переодеться в чужую форму и совершать провокации - это же так по-бандеровски.
Обычно так енкаведисты делали. А начали ещё в 20х годах, когда ОГПУ изображало басмачей для захвата Ср.Азии...
Переодеться в чужую форму и совершать провокации - это же так по-бандеровски.
Обычно так енкаведисты делали. А начали ещё в 20х годах, когда ОГПУ изображало басмачей для захвата Ср.Азии...
21.06.2017 12:45
- гость -
Да нет,дружок,обычно так поступают подонки.Не важно,кто.Хоть хфаши,переодетые в польскую форму,хоть твари,переодетые в женское,пытающиеся проскользнуть мимо кордонов,хоть нацики,марширующие по городам-героям.Кароч-конченные.
===============21.06.2017 12:35 Вот теперь вы допрыгались=========== опыт Финляндии и Польши показывает- кто свалил с краснокоричневой империи и тюрьмы народов, начинает жить намного лучше! так что загнивай и пахни на весь мир, скалап!
Крым(без днепровской воды это пустыня море холодное курорт никакой) теперь нафиг никому не нужен, и первый же вменяемый президент России даст ему полную автономию, как Франция отпустила Алжир и Индокитай после войны. Украина сама его обратно не возьмёт!
21.06.2017 11:01
- гость -
Ну и на что нам эта российская пропаганда про летчиков,про мальчиков.Ты лучше расскажи все как есть,
Вы как есть слушать не хотите. признаете только укропропаганду.
21.06.2017 11:40
- гость -
Пенсии в Украине конечно поменьше, но цена на всё значительно меньше:
ха-ха-ха
21.06.2017 13:36
- гость -
Не,ну нормально?Российская земля никому,кроме самой России не нужна (ну разве что еще амерам,там у них свой интерес) и все!.Ни Европе,ни,прости Господи Азии,ни самой Украине.Тогда чего-же вы секётксь????То-ж обуза для вас.
21.06.2017 11:49
- гость -
дарагой, украина хапнула большую часть промышленного потенциала СССР, самый вооруженный западный округ, конструкторские бюро, 4 АЭС, черноморский флот, Крым, оставив Россию с огроменными долгами всего СССР.
А теперь вы опять плачете что с вами не поделили Якутию????
аппетиты у хохлов американские, а работают как гондурасцы, да и в головах мусорная яма.
23 года 40 миллионов окраинцев проедали и продавали наследие СССР, а когда подошел предел, стали попрошайничать у всего мира, рассказывая что получили оплеуху от старшего брата.
По детски- да. А главное надоела укропия всем уже хуже горькой редьки.
21.06.2017 13:06
- гость -
опыт Финляндии и Польши показывает- кто свалил с краснокоричневой империи и тюрьмы народов, начинает жить намного лучше! так что загнивай и пахни на весь мир, скалап!
чушку то не пори, в Россию вернулось 145 тыс соотечественников из европы, потому что там жить стало бедно, грязно и пошло. Восточная польша сильнее русских не любит только немцев. Фины еще раскушают арабских эимгрантов, всё еще впереди.
Что касается живут лучше, чушь. Их дети кроме лапши есть ничего не привыкли, и одеваются гораздо хуже наших.
Восточная польша русских не любит - так русские похожи на медведя на цепи или маньяка с сайгой, что бросается на соседей от своей никчемности и безысходности, залив за ворот ведро стекломоя! вот по периметру от Японии до Финляндии россия на всех нападала!
21.06.2017 15:32 вот почему 23 февраля, когда красная армия драпала под Псковом и Нарвой, называется "День защитника Отечества" а не день "Красного богатыря-агрессора"?