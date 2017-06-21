Фото: vk.com/barneos22
Количество жителей Алтайского края, которые остались без света во время грозового шторма, назвали в Минэнерго РФ.
В федеральном ведомстве отметили, что без энергоснабжения оставались около 11 900 человек. В течение ночи аварии были устранены.
Наиболее существенным отключение света было в Барнауле.
Напомним, по данным Алтайэнерго, причиной нарушения энергоснабжения стало отключение 1 и 2 систем шин на Барнаульской ТЭЦ-2 Сибирской генерирующей компании.
"Из-за этого произошло отключение кабельной высоковольтной линии электропередачи 110 кВ "Барнаульская ТЭЦ-2 – Барнаульская ТЭЦ-3" филиала ПАО "МРСК Сибири" (дочернее предприятие ПАО "Россети") – "Алтайэнерго". Без напряжения оставались девять подстанций 110 кВ города Барнаула", — указывали энергетики.
Комментарии
Город во главе с Сергей Иванычем Героически выстоял перед тропическим ливнем, и штормом!
12 тысяч жителей Алтайского края без света... как громко сказано! А нас жителей Барнаула не считают что ли за жителей АК, согласно официальным данным жителей Барнаула только 700 тысяч человек, полгорода без электроэнергии не сложно посчитать, про эту циферку почему Алтайэнерго молчит.
Не зря Мы купили лицеев очистительные, и подметательные машины! Вчера все как одна ливневочьки со свистом пропускали нежданную небесную воду, а сегодня утром ни пылинки, ни соринки!
21.06.2017 09:48
- гость -
Ну свет дали достаточно быстро для такой аварии. А вот горячая вода когда будет горячей?! Уже полсуток прошло после аварии!
21.06.2017 09:55
- гость -
Вы наверное от ТЭЦ-2 запитаны))
Автор, когда хочется написать умные фразы, типа "Барнаульская ТЭЦ-3" филиала ПАО "МРСК Сибири" (дочернее предприятие ПАО "Россети" – "Алтайэнерго" проконсультируйтесь со знающими людьми. ТЭЦ-1, -2, -3, БТЦ уже несколько лет под Генерацией находятся
Враки про 11900 человек. В 20-30 раз больше.
В барне22 писали адреса, там адреса половины города назывались без света
21.06.2017 10:33 да они считать не научились, возьмем Шукшина, пусть 30 домов по 500 челов в каждом уже около 15000, а света не было на всей Солнечной поляне, и воды тоже.
Когда пишут про "человек" они имеют ввиду Людей живущих в Пенытах, небожителей п.С.Поляна,и часть господ с Авиатора, и других ылитных поселений!
Холопы к людям не относятся. Из 4 млн населения края, только 100-200 тыс людей.