Депутат Госдумы РФ от Алтайского края Даниил Бессарабов попросил главу администрации Барнаула Сергея Дугина взять на личный контроль ситуацию с возможным закрытием ледовой арены имени Алексея Черепанова.

Как сообщает пресс-служба "Единой России" в Алтайском крае, за последние несколько дней к депутату обратились ученики, занимающиеся на ледовой арене, носящей имя Алексея Черепанова, и их родители. По словам обратившихся, спортивный комплекс на грани закрытия.

По мнению Даниила Бессарабова, несмотря на существующие проблемы, в том числе с финансированием данного спортивного комплекса, его необходимо сохранить, ледовая арена востребована спортсменами и является центром спортивной жизни микрорайона.

"Этот комплекс создавался на средства, собранные в память об Алексее Черепанове, простом мальчишке, сумевшем стать одним из лучших игроков команды "Авангард". Будет несправедливо и по отношению к его матери, и по отношению к ребятам, которые выбрали спорт, хоккей и здоровый образ жизни, если мы не сумеем сохранить этот спортивный комплекс.

Мною направлено письмо главе администрации города Барнаула Сергею Ивановичу Дугину с просьбой взять этот вопрос на личный контроль", – отметил он.

Ранее в СМИ появилась информация, что арена уже закрыта. Работники ищут новые места для трудоустройства. По словам матери хоккеиста Маргариты Черепановой, она семь лет содержала арену, полностью оплачивала обучение детей. Арена была построена на деньги, которые хоккейный клуб "Авангард" перечислил матери скончавшегося в 2008 году форварда команды Алексея Черепанова.

Между тем, как сообщили в управлении по спорту и молодежной политике Алтайского края, ледовая арена не будет снесена и будет передана на баланс администрации Барнаула. Причем договоренность была достигнута на встрече с сити-менеджером краевой столицы Сергеем Дугиным.

В ходе рассмотрения вопроса передачи стадиона муниципальной структуре выяснилось, что земля была арендована у города, арена работала без акта ввода в эксплуатацию, а без этих формальностей арену на баланс города взять невозможно. Сейчас в администрации Барнаула стараются уладить все нюансы и забрать спортивное сооружение на баланс города.

Воспитанник барнаульского хоккея Алексей Черепанов — фигура культовая и знаковая для алтайского спорта. В составе омского "Авангарда" в 2007 году он стал бронзовым призером чемпионата страны и одновременно лучшим новичком сезона. В составе сборной России Черепанов стал чемпионом мира 2007 года среди юниорских команд, серебряным (2007) и бронзовым призером (2008) молодежного чемпионата мира.

Однако 13 октября 2008 года во время матча КХЛ с "Витязем" у Алексея Черепанова остановилось сердце. Врачи до конца сражались за его жизнь, но хоккеист скончался в больнице от сердечной недостаточности.



