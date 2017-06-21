Четверг, 22 Июнь, 06:33

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Как вы выбирали себе профессию?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 60
€ 66,8
Brent
$ 51,5
26°
Обь
309см -1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное 15 летие FM-ПродакшнТрагедия на Ладожском озере Дорожный ремонт – 2017
Новости

Власти Барнаула пообещали сохранить ледовую арену имени Алексея Черепанова

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Депутат Госдумы Бессарабов взял на контроль данную ситуацию

Депутат Госдумы РФ от Алтайского края Даниил Бессарабов попросил главу администрации Барнаула Сергея Дугина взять на личный контроль ситуацию с возможным закрытием ледовой арены имени Алексея Черепанова.

Как сообщает пресс-служба "Единой России" в Алтайском крае, за последние несколько дней к депутату обратились ученики, занимающиеся на ледовой арене, носящей имя Алексея Черепанова, и их родители. По словам обратившихся, спортивный комплекс на грани закрытия.

По мнению Даниила Бессарабова, несмотря на существующие проблемы, в том числе с финансированием данного спортивного комплекса, его необходимо сохранить, ледовая арена востребована спортсменами и является центром спортивной жизни микрорайона.

"Этот комплекс создавался на средства, собранные в память об Алексее Черепанове, простом мальчишке, сумевшем стать одним из лучших игроков команды "Авангард". Будет несправедливо и по отношению к его матери, и по отношению к ребятам, которые выбрали спорт, хоккей и здоровый образ жизни, если мы не сумеем сохранить этот спортивный комплекс.

Мною направлено письмо главе администрации города Барнаула Сергею Ивановичу Дугину с просьбой взять этот вопрос на личный контроль", – отметил он.  

Ранее в СМИ появилась информация, что арена уже закрыта. Работники ищут новые места для трудоустройства. По словам матери хоккеиста Маргариты Черепановой, она семь лет содержала арену, полностью оплачивала обучение детей. Арена была построена на деньги, которые хоккейный клуб "Авангард" перечислил матери скончавшегося в 2008 году форварда команды Алексея Черепанова.

Между тем, как сообщили в управлении по спорту и молодежной политике Алтайского края, ледовая арена не будет снесена и будет передана на баланс администрации Барнаула. Причем договоренность была достигнута на встрече с сити-менеджером краевой столицы Сергеем Дугиным.

В ходе рассмотрения вопроса передачи стадиона муниципальной структуре выяснилось, что земля была арендована у города, арена работала без акта ввода в эксплуатацию, а без этих формальностей арену на баланс города взять невозможно. Сейчас в администрации Барнаула стараются уладить все нюансы и забрать спортивное сооружение на баланс города.

Воспитанник барнаульского хоккея Алексей Черепанов — фигура культовая и знаковая для алтайского спорта. В составе омского "Авангарда" в 2007 году он стал бронзовым призером чемпионата страны и одновременно лучшим новичком сезона. В составе сборной России Черепанов стал чемпионом мира 2007 года среди юниорских команд, серебряным (2007) и бронзовым призером (2008) молодежного чемпионата мира.

Однако 13 октября 2008 года во время матча КХЛ с "Витязем" у Алексея Черепанова остановилось сердце. Врачи до конца сражались за его жизнь, но хоккеист скончался в больнице от сердечной недостаточности.

 

#ЕР22 #ЕРвТвоемРегионе #Бессарабов За последние несколько дней ко мне поступил ряд обращений, касающихся судьбы ледовой арены, носящее имя нашего земляка Алексея Черепанова, расположенной в городе Барнауле возле 22-гимназии. По словам обратившихся, спортивный комплекс на грани закрытия, в качестве причин называются разные обстоятельства. Считаю, что несмотря существующие проблемы, в том числе с финансированием данного спортивного комплекса, его необходимо сохранить, ледовая арена востребована спортсменами и является центром спортивной жизни целого микрорайона. Кроме того, этот комплекс создавался на средства, собранные в память об Алексее Черпанове, простом мальчишке, сумевшем стать одним из лучших игроков команды "Авангард". Будет не справедливо, и по отношению к его матери, и по отношению к ребятам, которые выбрали спорт, хоккей и здоровый образ жизни, если мы не сумеем сохранить этот спортивный комплекс. Мною направлено письмо главе администрации города Барнаула Сергею Ивановичу Дугину с просьбой взять этот вопрос на личный контроль. Со своей стороны, готов оказать содействие по решению данного вопроса и также буду держать на контроле.

A post shared by Даниил Бессарабов (@bessarabovdv) on


 

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

21.06.2017 11:22
- гость -

вот гады. Громкие слова, администрация, ЕР, чиновники, личный контроль... тьфу!
Грош цена этим словам и людям, если за семь лет мать пацана со всем этим справлялась. А теперь или снести или забрать себе на баланс - вот это позиция власти.

0  0
21.06.2017 13:41
- гость -

Идиотизм бюрократов: "выяснилось, что земля была арендована у города, арена работала без акта ввода в эксплуатацию, а без этих формальностей арену на баланс города взять невозможно"
Эти бумажки оформляются в соседних кабинетах и вопрос легко закрывается.

1  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< июнь 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30      
06:24
Жару, грозы и град обещают в Алтайском крае 22 июня 0
06:01
Промышленность на Алтае растет в 4,3 раза быстрее, чем в целом по России 0
05:01
День памяти и скорби отмечают в России 22 июня 0
04:01
Испанского режиссера задержали в России за съемку геев из закрытого города 0
03:01
Полицейского наказали за оскорбление чувств зигующих подростков 0
02:01
Главе штаба Навального вручили повестку в прямом эфире 0
01:01
Путин: дети не должны мыть полы в школах 0
00:32
Сборная России проиграла команде Португалии в матче Кубка конфедераций 0
23:51
Порошенко на встрече с Трампом "треснул" себя по руке 27 раз 0
23:34
Бабушка выжившего на Ладоге мальчика рассказала подробности произошедшего 1
23:20
Мужа певицы Жасмин приговорили к 7,5 годам за аферу на 700 млн долларов 0
22:53
Пресс-секретаря астраханского минздрава возмутил крик о помощи умирающей 0
22:33
Законопроект о курортном сборе в Госдуме назвали безграмотным 0
22:01
Газовый баллон взорвался в частном доме в Барнауле 0
21:51
Нарколог: алкоголь "пьяному" мальчику могли ввести в печень напрямую 2
21:35
СК начал проверку после нападения главы рыбзавода в Карелии на журналистов 0
21:24
СК подтвердил наличие алкоголя в крови "пьяного" мальчика 7
20:59
Опубликовано видео с истребителем НАТО у самолета Шойгу 0
20:26
Поклонская: посмотревших "Матильду" прихожан отлучили от причастия 4
20:03
Супруга королевы Елизаветы II госпитализировали в больницу из-за инфекции 0
19:51
Тулеев не намерен расставаться с полномочиями губернатора Кузбасса 1
19:35
Повторение урагана в Барнауле и снег в Мурманске: обзор соцсетей 0
19:24
Работу японского завода Honda остановили на день из-за кибератаки 0
19:08
Коротко о главном: Барнаул под ударами бури и миллионы на туркластер
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 21 июня
18:46
Шестая Международная электронная неделя на Алтае пройдет 26-29 июня 0
18:32
Опрос: россияне назвали комедию любимым киножанром 0
18:18
Двух девочек покрестили в водах Барнаулки. Фото 0
18:04
Госдума разрешила ФСО засекречивать данные об имуществе чиновников 4
17:49
Девочка с "огромным чемоданом" пыталась одна уехать из Сочи в Калининград 0
17:32
Натовский истребитель пытался приблизиться к самолету Сергея Шойгу 6
17:23
Житель Новосибирска из ревности убил жену молотком и заявил о ее пропаже 0
17:11
Фура протаранила "Волгу" на улице Попова в Барнауле. Фото 1
17:05
Скончался легендарный советский разведчик Юрий Дроздов 0
16:50
МВД РФ: программа переселения соотечественников "начала хромать" 2
16:32
Сбой в работе общественного транспорта произошел в Барнауле 7
16:23
ФСБ задержала украинца за попытку тайком попасть на крымский курорт 0
16:12
Вандала на Алтае ждет суд за погром на кладбище во время Радоницы 0
16:04
Пассажирская электричка загорелась в Новосибирске. Видео 0
15:48
Садист в Барнауле убил трех щенков ударами о стену 31
15:33
Поисково-спасательная операция на Ладоге возобновлена 0
15:21
Ждем нового урагана: ЧС из-за непогоды прогнозируют в Алтайском крае 3
15:14
Летний снегопад прошел в Мурманской области. Фото 1
15:04
Улица Попова в Барнауле встала в пробку из-за дорожной аварии. Фото 5
14:50
Глава Кузбасса Аман Тулеев перенес операцию на позвоночнике 1
14:41
"Ничего лишнего. Только мясо": проект Amic.ru
Собираемся на шашлыки вместе с "Барнаульским пищевиком"
14:32
Показываем, как в Барнауле убирают поваленные деревья после урагана. Фото 0
14:22
Зюганов просит федеральный Минтранс отремонтировать Чуйский тракт 5
14:16
Фабрика Roshen полностью прекратила свою работу в Липецке 0
14:08
"Лучше стрелять по тарелочкам": Карлину показали стрелковый клуб "Магнум" 8
13:51
Спасатели и активисты ОНФ в Алтайском крае будут вместе бороться с пожарами 0

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.