#ЕР22 #ЕРвТвоемРегионе #Бессарабов За последние несколько дней ко мне поступил ряд обращений, касающихся судьбы ледовой арены, носящее имя нашего земляка Алексея Черепанова, расположенной в городе Барнауле возле 22-гимназии. По словам обратившихся, спортивный комплекс на грани закрытия, в качестве причин называются разные обстоятельства. Считаю, что несмотря существующие проблемы, в том числе с финансированием данного спортивного комплекса, его необходимо сохранить, ледовая арена востребована спортсменами и является центром спортивной жизни целого микрорайона. Кроме того, этот комплекс создавался на средства, собранные в память об Алексее Черпанове, простом мальчишке, сумевшем стать одним из лучших игроков команды "Авангард". Будет не справедливо, и по отношению к его матери, и по отношению к ребятам, которые выбрали спорт, хоккей и здоровый образ жизни, если мы не сумеем сохранить этот спортивный комплекс. Мною направлено письмо главе администрации города Барнаула Сергею Ивановичу Дугину с просьбой взять этот вопрос на личный контроль. Со своей стороны, готов оказать содействие по решению данного вопроса и также буду держать на контроле.

A post shared by Даниил Бессарабов (@bessarabovdv) on Jun 19, 2017 at 8:22am PDT