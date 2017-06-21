Фото: vk.com/barneos22
Последствия мощного урагана, обрушившегося на Барнаул вечером 20 июня, устраняют в Барнауле, сообщили в пресс-центре городской администрации.
По информации мэрии, после ливня в Железнодорожном районе подтопило десять частных домов. Воду здесь откачали помпой.
Также в администрации краевой столицы напоминают об отключении электричества в домах многих горожан.
Кроме того, например, в Индустриальном районе в связи с отсутствием электроэнергии прекратилось и водоснабжение. Эти проблемы были устранены.
Также в Индустриальном районе затопило подвал дома по улице Панфиловцев, 24.
Что касается состояния транспортных магистралей, то из-за ливня ушли под воду улицы Малахова, Антона Петрова, Попова, 50 лет СССР.
"Уже ночью в городе приступили к уборке сломанных ветром веток и поваленных деревьев, в течение дня эти работы продолжатся", — указывают в горадминистрации.
Утром дорожники начали наводить порядок на центральных аллеях краевой столицы — с помощью поливомоечных машин они смывают с пешеходных дорожек и обочин нанесенные ветром грязь, мелкие ветки и листву.
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