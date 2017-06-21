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Мясо на любой вкус: готовим шашлыки по рецептам от Кухни.Amic.ru

, ИА "Амител"
Кулинарные идеи для гриля: готовим на природе шашлыки из говядины, курицы и индейки

Фото: Plovbezslov.ru

Мясо на гриле не любить сложно: для ценителей разнообразных шашлыков в разгар летнего сезона редакция Amic.ru собрала несколько новых рецептов, которые стоит опробовать на приближающихся выходных.

Шашлык "Ассорти"

Что потребуется?

  • Свинина — 1 кг
  • Лук — 3 шт.
  • Сок половины лимона
  • Базилик — 1 ч.л.
  • Зерна кориандра — 1 ч.л.
  • Перец соль – по вкусу

Как готовить?

Мясо нарезать на порционные куски, лук — кольцами. Посолить, поперчить, посыпать луком, сбрызнуть лимонным соком и оставить на 2—3 часа. После нанизывать на шампуры разные кусочки мяса вперемежку, чередуя с кольцами лука, и жарить над раскаленными углями. Готовый шашлык выложить на блюдо, посыпать зеленью и украсить кольцами помидоров, болгарского перца и репчатого лука.

Куриный шашлык в грейпфрутовом соке

Что потребуется?

  • Куриные бедрышки – 1,5 кг
  • Грейпфрут – 2 шт.
  • Хмели-сунели – по вкусу
  • Сычуаньский перец — по вкусу
  • Репчатый лук – 5 шт.
  • Растительное масло – 1 ст.л.
  • Соль – по вкусу

Как готовить?

Нарезать мясо продолговатыми кусочками, лук — кольцами. Из грейпфрутов выжать сок вместе с мякотью. Уложить слоями мясо и лук, приправляя каждый слой перцем и хмели-сунели. В конце добавить сок грейпфрута и растительное масло. Накрыть кастрюлю с шашлыком крышкой и поставить мариноваться на 1,5-2 часа. По прошествии времени перемешать и оставить мариноваться дальше минимум на пару часов. Далее надеть на шампуры и обжарить.
 

Шашлык из индейки в маринаде из грецких орехов

Что потребуется?

  • Филе куриное — 500 г
  • Орехи грецкие очищенные — 150 г
  • Масло растительное — 50 мл
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Зелень петрушки и кинзы — по 0,5 пучка
  • Перец и соль — по вкусу

Как готовить?

Филе индейки нарезать небольшими кусочками и уложить в емкость. Ядра грецких орехов растереть в ступке, смешать с измельченным чесноком, растительным маслом, солью и перцем. Кусочки индейки залить полученным маринадом и выдержать в холодильнике в течение 1-2 часов. Затем нанизать на шампуры и жарить до готовности.
 

Шашлык из говядины

Что потребуется?

  • Мясо — 500 г
  • Зеленый перец — 1 шт.
  • Лук — 1 шт.
  • Консервированные ананасы — 1 банка
  • Растительное масло — 1/2 ст.
  • Херес — 1/3 ст.
  • Соевый соус — 1/3 чашки
  • Коричневый сахар — 1/4 чашки
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Рубленый имбирь — 1/2 ч.л.

Как готовить?

Смешать растительное масло, херес, соевый соус, коричневый сахар, чеснок и имбирь. Мясо нарезать и полить маринадом. Все хорошо перемешать и настаивать в течение 1 часа. Нанизать мясо на шампуры, чередуя с кольцами перца и ананаса. Жарить до готовности.
Автор:
Мария Трубина Редактор рубрики Афиша +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

21.06.2017 13:53
- гость -

Это все называется жаренное мясо, а не шашлык.
Шашлык это мясо, приправленное солью, перце, луком и приготовлен он должен быть на сухой виноградной лозе - ЭТО ШАШЛЫК.
А все остально с майонезом, кетчупом, уксусом, минералькой и прочей фигней - ЭТО жаренное мясо.

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21.06.2017 14:56
- гость -

ЭТО жаренНое мясо.
*****
Сказал знаток великоросс. ))

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21.06.2017 15:24
Гонец из Пензы

"и приготовлен он должен быть на сухой виноградной лозе"
==============
на лозу мясо нанизывать? или угли из неё нажигать?

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21.06.2017 16:06
- гость -


21.06.2017 15:24
Гонец из Пензы

Угли. Мариновать надо буквально 2-3 часа.
Но у нас ее не найти, поэтому лучшие угли будут из березы.

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