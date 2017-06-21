Иллюстрация: администрация города Барнаула
Сумму, превышающую 100 миллионов рублей, готовы выделить из бюджета краевой столицы на продолжение работ в рамках создания городского туркластера "Барнаул — горнозаводской город".
В настоящее время на сайте госзакупок размещены два лота. Они именуются следующим образом: "Выполнение работ по строительству объекта: "Туристско-рекреационный кластер "Барнаул — горнозаводской город", Алтайский край. Комплекс "Нагорный парк". Комплексное благоустройство берегоукрепления реки Оби и территории Нагорного парка".
За первый этап работ из муниципальной казны готовы выделить 30 миллионов рублей, за второй — 76,7 миллиона рублей.
Подрядчику предстоит выполнить земляные и свайные работы, заняться устройством фундаментов, возведением наружных ограждающих конструкций, а также обустройством наружных электрических сетей и линий связи.
Кроме того, среди видов работ в документах закупки значатся: снос зеленых насаждений, археологические исследования (раскопки) культурного слоя памятника истории "Нагорное кладбище", земляные работы после археологических раскопок, капитальный ремонт лотков, устройство проездов и тротуаров, озеленение.
Аукционы по обоим лотам назначены на 29 июня.
Отметим, что в Барнауле в рамках реализации проекта туристического кластера уже появились такие объекты, как новая лестница в Нагорном парке, мосты через Барнаулку на проспектах Социалистическом и Ленина. Кроме того, в данный момент строится набережная Оби.
Комментарии
снос зеленых насаждений ------------ Опять? Надо нам срочно от лесорубов избавляться.
Боюсь что после развития горноалтайского и бийского аэропортов, а теперь уже заговорили и о малой авиации напрямую в Белокуриху, Барнаул перестанет быть центром перевалки туристов, едущих в Горный Алтай. И что-то есть большое сомнение что турист из европейской части России приедет специально посмотреть "Барнаул — горнозаводской город". Ну не Золотое кольцо мы. А в таком случае нет ли лучшего применения этим миллионам?
Сколько уже денег они на этой горе зарыли? Что в остальном городе всё уже сделано?
Россия продолжает советскую практику миллиардных денежных вливаний в лояльные Кремлю республики ближнего зарубежья, несмотря на дыру в бюджете и сокращение внутренних расходов на пенсии, медицину и инфраструктуру.
Во вторник Россия полностью списала все долги Киргизии. В 2016 году Россия списала Киргизии 30 млн долларов долга, в 2013-м - 188,9 млн долларов; всего за 12 лет - 703,2 млн долларов.
Одновременно Россия за 5 лет вложила в экономику Киргизии 500 млн долларов, или 29,5 млрд рублей. Эти деньги ушли в капитал российско-киргизского фонда развития, а оттуда - не реализацию 28 проектов в азиатской республики, сообщил президент РФ Владимир Путин после переговоров с президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым, добавив, что все эти инвестиции были "безвозмездными".
В ближайшие годы Россия на тех же условиях Россия вложит в Киргизию еще 1,7 млрд долларов, или 100 млрд рублей. Эти деньги пойдут в создание в строительство газопроводов и повышение газификации с 22% до 60%, сказал Путин.
Туристы из районов АК валят в Барнаул погулять по лысой горе и покормить комаров.
В Барнауле 3 вида туристов
1. Транзитники в горный
2. Командировочные
3. Дети из районов края
На ком вложения отбивать будет?
"На ком вложения отбивать будет?"
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А чо, их отбивать надо? А мужики то не знали.
чего туристам у нас тут туристить? Нет ничего достойного для туристинья у нас. Улиц в любом месте навалом , а на наших ещё и планоимерное уничтожение зелени идёт. В Жару спрятаться негде. Если кто их сёл понаедет по каменным джунглям пройтись, природа у них своя в двух шагах от посёлка не чета нашей. По торговым центрам если тока туристить. В Барнаул прокатись - закупись!
Красивое место будет.
Один гундеж на Амике. При чем тут туристы. В городе появляется красивое место, где можно погулять и отдохнуть с детьми. Регулярно там бываем с детьми, пока конечно, не хватает дорожек и лавочек, и чего-нибудь вроде детского городка, как на Первомайском. Если это сделают вообще будет шикарно. А будут там туристы или нет мне пофиг...
21.06.2017 15:20
Иван
Один гундеж на Амике. При чем тут туристы. В городе появляется красивое место, где можно погулять и отдохнуть с детьми. Регулярно там бываем с детьми, пока конечно, не хватает дорожек и лавочек, и чего-нибудь вроде детского городка, как на Первомайском. Если это сделают вообще будет шикарно. А будут там туристы или нет мне пофиг...
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А как там с комарами? У нас во дворе сжирают (Индустриальный район). На Рефтамид не реагируют. У вас не голодные они, что-ли?
В городе появляется красивое место, где можно погулять и отдохнуть с детьми. Регулярно там бываем с детьми, пока конечно, не хватает дорожек и лавочек, и чего-нибудь вроде детского городка, как на Первомайском.
Ванечка, а если там нет дорожек,лавочек, детской площадки, то зачем ты туда с детьми ездишь?
21.06.2017 15:15
Иван,
Ваня - это не вы ли одиноко гуляете на Мало-Тобольской????
А 100 лямов за красивое место не сильно лохмато? У нас в городе проблем, кроме нехватки красивых мест, больше нет?
Кандидаты в депутаты гордумы в Бийске смогут потратить на кампанию максимум 500 тыс. рублей, в Барнауле — 1 млн рублей.
Самой лучшей рекламой было бы использование этих немалых денег на помощь больным детям и малоимущим...