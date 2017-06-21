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"Лучше стрелять по тарелочкам": Карлину показали стрелковый клуб "Магнум"

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Глава региона посмотрел современный клуб в Павловском районе

Фото: Правительство Алтайского края

Губернатор Алтайского края Александр Карлин во вторник, 20 июня, провел заседание по вопросам охотпользования, которое прошло на базе строящегося стрелкового клуба "Магнум" в поселке Комсомольском Павловского района. Уже 1 июля здесь пройдут первые соревнования. Ожидается, что в них примут участие около 150 стрелков со всей Сибири, а в дальнейшем "Магнум" планируют сделать главным центром страны по всем видам стрельбы.

Как рассказал учредитель клуба, председатель правления Алтайской федерации спортинга (спортивно-охотничьей стрельбы) Андрей Ксенофонтов, клуб рассчитан не только на охотников. Сейчас "Магнум" представляет собой недостроенное двухэтажное здание, расположенное на территории бывшего детского лагеря. В прошлом году Андрей Ксенофонтов арендовал его в нескольких километрах от поселка Комсомольского и стал заниматься строительством клуба. Уже зимой на личные средства он построил дорогу за 7,5 миллионов рублей. Также были куплены специальные машины, которые выбрасывают тарелочки-мишени в воздух. На втором этаже здания предусмотрены 18 комнат для гостей и спортсменов.

Уже сегодня любой желающий может приехать в "Магнум" и под руководством инструктора освоить навыки стрельбы. Причем в арсенале есть ружья для детей и женщин. Для слабого пола специально приобрели ружья 20-го калибра. Правда, стоимость патронов в данном случае будет самой высокой: за каждый выстрел придется заплатить 25 рублей. Также в наличии есть специальный тренажер, где по уточкам или зайчикам на большом экране можно стрелять специальным лазером, встроенным в ствол ружья.

Владелец и инвестор "Магнума" не скрывает, что проект очень дорогой и требует больших инвестиций. Уже сегодня в клуб вложено 25 миллионов рублей и нужно еще столько же, чтобы доделать все работы на объекте. Сейчас "Магнум" получил только шесть из семи лицензий на работу. Ожидается, что все формальности будут улажены в ближайшее время и уже через год здесь пройдет один из этапов Кубка мира по стендовой стрельбе.

"Стрелковый клуб "Магнум" создается как структура, которая сможет объединить тех, кто занимается стендовой стрельбой, с теми, кто занимается практической стрельбой, в том числе из карабина. Кроме того, мы здесь планируем в ближайшее время строить тир для стрельбы из пистолета. Подобного объекта, объединяющего разные виды стрельбы, в Сибири еще нет. Мы получили разрешение на строительство клуба в сентябре прошлого года, начали с приведения в порядок дороги, построили здания, установили специальное оборудование. Планируем построить остальные объекты в течение года. Мне помогает администрация Павловского района, депутаты Алтайского краевого Законодательного Собрания Вадим Смагин и Сергей Приб, мои друзья, перечисляют средства на строительство и обычные стрелки, которые уже побывали у нас", — рассказал Андрей Ксенофонтов.

В частности, сейчас ведутся переговоры с прославленным алтайским тренером Игорем Каменским о создании крытого тира на 35 метров для занятий по пулевой стрельбе.

Губернатор Александр Карлин вместе с участниками совещания, в числе которых был первый заместитель председателя правительства Алтайского края Александр Лукьянов, и.о. регионального министерства природных ресурсов и экологии Владимир Попрядухин, глава администрации Павловского района Сергей Волков и другие, первым делом отправились осматривать его окрестности.

Глава региона оценил стендовый полигон и поинтересовался у владельца клуба, где производят специальные тарелочки для стрельбы, сделанные, как оказалось, из переработанного кокса. Андрей Ксенофонтов заявил, что производством всех мишеней в стране занимается бизнесмен Владимир Лисин, который к тому же является президентом Стрелкового союза России.

"А почему у нас не производите? У нас в Алтайском крае глина закончилась, что ли?" - спросил после у владельца Александр Карлин, который явно надеялся, что все, что находится на территории клуба, произведено на Алтае.

"В Липецке. Почему? Мы могли бы. В Заринске выпускают, но "Алтай-Кокс" тоже принадлежит бизнесмену Владимиру Лисину", — ответил Андрей Ксенофонтов.

"Если зашли на землю, то за этим нужно и всю инфраструктуру тянуть. Вам не стыдно? Ты видел когда-нибудь тарелку, держал ее в руках?" - спросил губернатор у Владимира Попрядухина, но в этот момент из специальных машин начали вылетать те самые тарелочки, которые спасли положение и.о. министра и отвлекли губернатора.

"Ловите в кадре тарелку, а то если ее не поймаете, то тогда ничего не сможете снять", — в шутку обратился Александр Карлин к журналистам и продолжал спрашивать о тарелочках и господине Лисине.

"Не производят из-за того, что очень дорого. В Сибири стрелковых клубов практически нет, а в европейской части довольно много. А доставка дорогая, поэтому тут вопрос экономический. Стоимость одной тарелочки – 4 рубля", — продолжал рассказывать владелец "Магнума" губернатору о нюансах бизнеса.

Уже после нескольких минут, проведенных на территории, Александр Карлин поинтересовался у главы администрации Павловского района Сергея Волкова, почему клуб находится так далеко от Павловска.

"Изначально мы планировали дать под него землю в Шахах, но потом посчитали, что он может создать некоторые неудобства для местных жителей", — моментально сообщил Сергей Волков.

"Конечно, вы же думаете, что Шахи — столица Алтайского края", — сыронизировал губернатор и вновь вернулся к разговору с владельцем об алтайском оборудовании. В частности, очередь дошла до специальных машин, которые этими самыми тарелочками из кокса и стреляют. Выяснилось, что в России их не производят, а закупают за рубежом. Андрей Ксенофонтов рассказал, что одна такая машина стоит около 5 тысяч евро, но он уже сам в ближайшее время намерен первым в России запустить в производство ее отечественный аналог. Ее стоимость будет в 5 раз меньше – около 70 тысяч рублей.

"Надо делать и патентовать сразу, чтобы показать Владимиру Лисину", — посоветовал губернатор.

"Планируем, что, когда наш клуб получит лицензию, мы приедем к нему и расскажем об этом", — моментально ответил владелец.

"В Шотландию в его замок поедете? Сомневаюсь, что он вас там примет", — спросил глава алтайского правительства.

Владелец "Магнума" начал рассказывать о том, что в январе состоится собрание Стрелкового союза России, где он с Владимиром Лисиным и встретится, но их беседу прервали для пресс-подхода с журналистами. Глава региона отметил, что стрелковый клуб на территории Павловского района — интересный и перспективный проект.

"Пока мы увидели контуры объекта, но уже ясно, что задумка очень хорошая. Я с уважением отношусь к охотникам, но лучше пусть стреляют по тарелкам. Хотя каждая из них и стоит 4 рубля, но это будет оплачивать уже тот, кто будет стрелять. Лучше пусть стреляют по тарелкам, чем в живое. У меня отношение к охоте крестьянское — убивать позволено только в том случае, когда это продиктовано жизненной и хозяйственной целесообразностью", — сказал губернатор журналистам, каждый из которых уже забрал себе на память по той самой тарелочке.
 

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

21.06.2017 14:18
гоги

Мда, а губернатор то наш тоже троллить может колкими высказываниями, похвально))

0  0
21.06.2017 14:19
Кот.Без сапог.

Какой юморной у нас губер

0  0
21.06.2017 14:21
- гость -

А на кого сия петросяния рассчитана? Ксюша скока раз за время прочтения поплыла?

0  0
21.06.2017 14:40
- гость -

Путин: Вы право хотите сделать из Ярового Алтайскую Анталью?
Карлин: Да у нас даже состав воды как в Мертвом море!

0  0
21.06.2017 14:55
- гость -

Знаток географии,блин(((((

0  0
21.06.2017 15:18
- гость -

Амик, что за бред?) Лисин вообще-то Владимир, а не Михаил...

0  0
21.06.2017 15:41
- гость -

Что за чушь вы все несете, нет и не было никогда в директорах Алтай-кокса никакого Лисина Михаила, там руководит Лизогуб Павел Владимирович!

0  0
21.06.2017 16:54
- гость -

Хозяин и директор - разные деньги!

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