Фото: пресс-служба СРЦ МЧС РФ
Сибирский региональный центр МЧС России провел видеоконференцию с представителями ОНФ, в рамках которой стороны договорились о сотрудничестве в укреплении системы предупреждения ЧС в регионах Сибири, Урала и Дальнего Востока. Об этом во вторник, 20 июня, сообщила пресс-служба ведомства.
Подчеркивается, что на первый диалог были приглашены представители всех правоохранительных и надзорных структур федерального подчинения, председатели региональных комиссий по предупреждению ЧС и обеспечению пожарной безопасности, должностные лица, которые ответственны за защиту и охрану лесов, а также за готовность объектов ЖКХ к отопительному периоду. В Алтайском крае в совещании участвовали замгубернатора региона Виктор Мещеряков и глава регионального исполкома ОНФ Сергей Войтюк.
В сообщении сказано, что представители ОНФ и СРЦ МЧС РФ договорились о взаимодействии по таким двум важным направлениям, как предупреждение природных (особенно лесных) пожаров, а также работа коммунальных и энергослужб в отопительный период.
Специалисты СРЦ подготовили перечень первоочередных задач в области пожарной безопасности и подготовки к отопительному сезону в вышеперечисленных регионах. Список, состоящий из 86 пунктов, уже передали в ОНФ. В пресс-службе отмечают, что в документе указаны конкретные населенные пункты, организации и должностные лица, к которым постоянно предъявляются претензии.
Сообщается, что эксперты ОНФ в мае 2017 года проводили мониторинг регионов на предмет их готовности к пожароопасному периоду и пришли к неутешительным выводам.
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В результате в ходе конференции стороны договорились системно проводить совместные рейды активистов ОНФ и представителей МЧС России, которые уже в ближайший месяц проинспектируют выявленные проблемные объекты. В ОНФ предложили пользоваться также техникой, наработками, системой телекоммуникации и спутниковыми снимками.
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