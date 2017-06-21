Фото: twitter.com
На Кольском полуострове из-за арктического циклона в среду, 21 июня, выпал снег. Температура воздуха опустилась до +1 градуса, пишет РИА Новости со ссылкой на мурманский Гидрометцентр.
В соцсетях пользователи выложили снимки и ролики, на которых видны заметенные снегом улицы и дворы Мурманска, Кировска, Североморска. Очевидцы в шутку охарактеризовали погоду как "северное лето".
По данным Гидрометцентра, к снегопаду привел циклон, идущий из Архангельской области.
Синоптики добавляют, что в регионе пройдут интенсивные дожди, местами с мокрым снегом, ожидается порывистый северный ветер, а температура будет составлять от одного до шести градусов выше нуля.
Местные жители жалуются, что в квартирах стало очень холодно, поскольку центральное отопление уже выключили, а в ряде районов нет горячей воды из-за планового ремонта.
Мурманск, 20-е июбря 2017-го года. pic.twitter.com/7GJqH2jR34— Team of ZinaPortnova (@Zn_Portnova) 21 июня 2017 г.
Комментарии
живут за полярным кругом и ещё удивляются