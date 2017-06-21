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Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, находящийся в отпуске, перенес операцию на позвоночнике, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-аппарат администрации Кузбасса.
"Была проведена операция на позвоночнике. Подробнее о его состоянии можно будет узнать во время завтрашней пресс-конференции", — рассказали в пресс-службе.
Напомним, ранее стало известно о том, что Тулеев продлил взятый ранее отпуск. В СМИ начали активно обсуждать состояние здоровья главы региона.
Также появились данные, что из отпуска губернатор может не вернуться и уйдет в досрочную отставку.
1 июля, к слову, будет ровно 20 лет как он стоит во главе Кузбасса.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков накануне сообщил, что не знает, подавал ли Аман Гумирович заявление об отставке.
Комментарии
Ну хрен с ним. Незаменимых нет. Какая разница кто бюджет пилит, людям всё равно ничего не достанется.