Фото: vk.com/barneos22
Пробка образовалась на улице Попова в Барнауле днем 21 июня в результате дорожной аварии, сообщают очевидцы в социальных сетях.
"Попова на спуске с моста ДТП, в сторону ЗСВ пробка!" - отмечает автор заметки в паблике Barnaul 22.
Судя по фото с места событий, столкновение машин произошло в тот момент, когда одна из них выезжала с второстепенной дороги.
Комментарии
Новость века. Там почти каждый день то одиночества встречаются, то фуры на мосту ломаются, то под трамвай кто-нибудь залезет....
Потому что ишаки едут вторым рядом под знак "Обгон запрещен", а выезжающий видит что его первый ряд пропускает - выезжает и смотрит в другую сторону.
Alex3k, и они при этом сейчас ничего не нарушают (разметку несколько месяцев назад нарисовали). обгон сейчас с выездом на встречку, а ширина дороги позволяет сейчас ехать 2 машинам в этом направлении
15:59, там знак обгон запрещён стоит. Он что не для всех что ли?
15:59, там знак обгон запрещён стоит. Он что не для всех что ли?
Там 2 ряда спокойно едут как до знака, так и после. Знак не предписывает перестраиваться в один ряд.